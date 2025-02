Dopo il successo del primo episodio, torna oggi in prima serata – 21 febbraio 2025 – l’appuntamento con Le onde del passato; nuova fiction di Canale 5 con protagonisti Giorgio Marchesi, Anna Valle e Irene Ferri. Già dall’esordio le emozioni hanno incollato allo schermo i telespettatori che già non vedono l’ora di gustarsi il seguito di quanto osservato in occasione della prima puntata. Una trama coinvolgente e ‘avvolgente’, l’atmosfera da giallo alimenta la tensione e quel velo di mistero e stando alle anticipazioni Le onde del passato in vista della puntata di questa sera nuovi casi spigolosi andranno ad intrattenere il pubblico con una buona dose di adrenalina.

Il ritorno all’Isola d’Elba per rimettere insieme i pezzi di un puzzle che racconta la sofferenza ma anche la voglia di vendetta; Anna e Tamara, vent’anni dopo la violenza subita su uno yacht, sono vicine a ricostruire la verità o almeno è ciò di cui sono convinte. Le indagini portate avanti dall’ispettore Bonnard sembrano partire da indizi fruttuosi ma la vera svolta arriva da un pittore di nome Giovanni che si palesa come testimone di quanto accaduto anni prima alle due giovani ragazze. Le anticipazioni Le onde del passato ci portano dunque in un vortice di indizi, circostanze che sembrano collegarsi fra loro ma senza ragioni direttamente intuibili.

Un’attrazione imprevista e una persona in pericolo… Anticipazioni Le onde del passato, 21 febbraio 2025

L’ispettore Bonnard inizia a sentire dal profondo l’esigenza di proseguire le ricerche e le indagini su quanto accaduto ad Anna e Tamara, in particolare per la prima. E’ lei a rievocare sensazioni contrastanti e legate alla perdita di sua moglie; l’attrazione è forte, ma non è secondario il fatto che la ragazza sia coinvolta nelle indagini. Le anticipazioni Le onde del passato proseguono anche con nuovi scenari che sembrano secondari rispetto alle vicende più intense ma che in realtà finiranno per intrecciarsi con le indagini cardine.

Anita, madre del pittore che aveva dichiarato di essere a conoscenza di quanto accaduto ad Anna e Tamara, inizia ad avvicinarsi in maniera sentimentale al generale Gaetano; nel frattempo, una rivelazione di Stefania porterà a galla delle scoperte che potrebbero rivelarsi sconcertanti non solo per i protagonisti. Ma non è tutto; Luca potrebbe trovarsi in pericolo di vita.

Le onde del passato, dove e quando vedere la seconda puntata

Le anticipazioni Le onde del passato avranno certamente innalzato il grado di interesse per l’appuntamento di questa sera; scopriamo quindi dove e quando vedere la seconda puntata della nuova fiction. L’episodio andrà in onda questa sera – 21 febbraio 2025 – alle 21.30 su Canale 5; come sempre, disponibili anche i servizi streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.