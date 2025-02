Anticipazioni Le onde del passato, cosa accadrà nella prossima puntata del 28 febbraio 2025

Cosa accadrà nella prossima puntata de Le onde del passato? Le anticipazioni della terza puntata della fiction, in onda venerdì 28 febbraio 2025 (come sempre in due episodi) ci svelano di importanti avvicinamenti tra Anna Reali e il commissario Luca Bonnard. Nonostante il dolore e il tormento che ancora prova per la scomparsa di sua moglie, l’uomo inizia a provare dei forti sentimenti per la pilota oltre che una forte attrazione.

Questo sentimento sarà tuttavia messo a dura prova sin da subito, con il proseguimento delle indagine e delle scoperte sul caso Zan. Verrà infatti a galla che proprio Michela, la moglie di Bonnard scomparsa da anni, ha un ruolo chiave nei fatti legati allo yacht Slang. Anna e Luca dovranno fare i conti con questa realtà, senza sapere ancora che la verità è ancor più sconvolgente di ciò che il commissario teme.

Anna in pericolo, chi la sta minacciando?

Le anticipazioni Le onde del passato, inoltre, svelano che la polizia scoprirà un archivio segreto e una collana tanto particolare quanto misteriosa. Di fronte a questa scoperta, le indagini diventano ancora più intricate e complesse, mettendo in crisi Bonnard e il suo team. Il che accade anche perché queste arrivano a coinvolgere qualcun altro molto vicino al B&B Le Sirene di Tamara. Come se non bastasse, Anna continua ad essere in pericolo. Dopo esser stata aggredita nel rifugio, dopo la visione della videocassetta con le immagini della violenza subita, la donna continua a ricevere minacce ed è costretta a confrontarsi con un ex commissario, in servizio ai tempi degli eventi del 2004, proprio l’anno in cui è iniziato l’incubo. Come si evolverà la vicenda?