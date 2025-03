Dopo il successo delle prime 3 uscite, torna questa sera l’appuntamento con una nuova serie tv che sta appassionando milioni di telespettatori; le anticipazioni Le onde del passato – per la quarta puntata – promettono ancora fiato sospeso per i protagonisti e anche per chi si ritroverà ad osservare il prosieguo della trama sempre più fitta di misteri e ‘fantasmi’ del passato. Anna Valle, nel ruolo di protagonista, ancora una volta dovrà far fronte ad una circostanza imprevista che rischia di minare le convinzioni costruite fino ad oggi nel percorso alla ricerca della verità.

Anticipazioni My Home My Destiny 10 marzo 2025/ Zeynep, Gulbin Sakine e le altre fanno un viaggio nei ricordi

Le anticipazioni Le onde del passato – per la quarta puntata in onda questa sera, 7 marzo 2025 – partono proprio con la protagonista alle prese con un vero e proprio dissidio interiore. I ricordi di quel triste evento di vent’anni fa continuano a riaffiorare ma per il momento non può far altro che celare i suoi sentimenti che uniscono rabbia e dolore. Nel frattempo, tiene banco il tragico assassinio di Zan con le ricerche ancora in alto mare dopo le ultime piste che sembravano portare a qualcosa di buono ma che hanno lasciato Luca con nuove incertezze da dirimere.

Anticipazioni Tradimento 8 marzo 2025/ Umit organizza una cena con Behram, Yesim rifiuta la proposta di Nihal

L’omicidio di Zen è un labirinto di indizi… Anticipazioni Le onde del passato, quarta puntata 7 marzo 2025

Mentre Luca troverà il supporto di Beatrice nel tentativo di mettere in fila i vari indizi riguardanti l’omicidio, qualcosa scuote nuovamente la tranquillità di Anna. Le questioni si intrecciano, le circostanze camminano su binari troppo vicini e tutto ciò che riguarda i ricordi del passato le genera una costante preoccupazione; soprattutto quando quasi sembra cedere alla voglia di tirare fuori tutto quel male che custodisce in solitudine e che ha condiviso unicamente con l’amica Tamara, anche lei vittima di violenza quella notte di vent’anni fa.

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni: 'cancellato' il passato di Suor Azzurra/ Che fine ha fatto la figlia Emma?

Le anticipazioni Le onde del passato – per la quarta puntata in onda questa sera – proseguono con un momento difficili di Mia che, dopo la scomparsa del commissario, sembra essere vicina ad un vero e proprio crollo emotivo. Sarà ancora la protagonista a prendersi carico dei sentimenti altrui e la figlia di Tamara riuscirà a superare il momento proprio grazie al supporto della protagonista che ben conosce quel malessere interiore.

Le onde del passato, dove e quando vedere la quarta puntata

Esaurito il racconto delle anticipazioni Le onde del passato, scopriamo dove e quando vedere la quarta puntata della serie tv con Anna Valle protagonista. Appuntamento alle ore 21.30 su Canale 5 – oggi, 7 marzo 2025 – con la possibilità di usufruire anche dei servizi streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.