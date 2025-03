Dopo 4 appuntamenti il successo è certificato da percentuali di share e commenti generali; le anticipazioni Le onde del passato – per la quinta puntata di oggi, 14 marzo 2025 – seguono il filo rosso delle serate precedenti e non possono che incuriosire e attirare una fetta ancora più ampia di pubblico. I risvolti della trama, quando siamo ad un passo dal finale di stagione, potrebbero scandire una sorta di rovesciamento di fronte rispetto a quanto fino ad ora avevamo osservato. Anna farà i conti con i suoi segreti? E Mia riuscirà a superare un momento così traumatico dopo la morte dell’ex commissario?

Le onde del passato, anticipazioni ultima puntata 21 marzo 2025/ Anna e Mia ‘a caccia’ della verità…

Le anticipazioni Le onde del passato per la quinta puntata di oggi – 14 marzo 2025 – partono dal rapporto tra Anna e Mia; la figlia di Tamara ancora non riesce a superare il dolore, affranta e quasi inconsolabile per la scomparsa improvvisa e tragica dell’ex commissario. La protagonista cercherà in tutti i modi di aiutarla in questo percorso di accettazione e, nel frattempo, sarà fondamentale il rapporto con Gaetano che prenderà particolarmente a cuore la situazione.

Anticipazioni My Home My Destiny 17 marzo 2025/ Zeynep incoraggia Gulbin e le propone di realizzare un sogno

I segreti di Anna rischiano di emergere… Anticipazioni Le onde del passato, quinta puntata 14 marzo 2025

Mentre Anna è impegnata dai sentimenti di dolore di Mia, Luca prosegue le indagini accompagnato da Beatrice. Insieme stanno mettendo insieme i pezzi di un reticolo quanto mai confusionario, a tratti misterioso. Spunta però una traccia imprevista, un indizio che non avevano preso in considerazione e che potrebbe stravolgere tutte le loro convinzioni proprio nel merito delle indagini. Anna, che custodisce ricordi che ancora non ha rivelato, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una verità del passato che ha cercato di nascondere per lungo tempo.

Anticipazioni Tradimento 15 marzo 2025/ Yesim viene arrestata, Refik prende Ozan e Zelis in ostaggio

Le anticipazioni Le onde del passato – quinta puntata di oggi, 14 marzo 2025 – proseguono con un caso parallelo che scuote i protagonisti. Mentre le indagini sul caso dello yacht attirano buona parte delle energie, la sparizione di un ufficiale di polizia risalente ad alcuni anni fa potrebbe avere un collegamento non da poco con la vicenda. Intanto, un clamoroso colpo di scena vedrà ancora Mia protagonista e questa volta potrebbe trattarsi di qualcosa di particolarmente imprevisto.

Le onde del passato, dove e quando vedere la quinta puntata

In attesa di scoprire i risvolti che emergono dalle anticipazioni Le onde del passato, vediamo dove e quando vedere la quinta puntata della serie tv. Questa sera, 14 marzo 2025 – alle ore 21.30 – appuntamento su Canale 5; gli episodi saranno disponibili anche in streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.