Siamo già al terzo appuntamento e, dopo il successo dei primi due episodi, anche questa sera – 28 febbraio 2025 – è da considerare imperdibile la visione su Canale 5 della terza puntata de Le onde del passato. La nuova fiction con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri racconta una storia densa di colpi di scena, di emozioni che ancora devono raggiungere il loro picco ma che già stanno incollando allo schermo milioni di telespettatori. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata? Scopriamolo con le anticipazioni Le onde del passato in vista dell’appuntamento di questa sera, 28 febbraio 2025.

Le anticipazioni Le onde del passato – per la terza puntata in onda questa sera, 28 febbraio 2025 – partono dai risvolti sul caso dello yacht, strettamente legati a Michela. L’ex moglie di Bonnard infatti – pur essendo sparita dalla circolazione da diversi anni – pare sia a conoscenza di retroscena necessari e importanti sulla vicenda. Ma quale potrebbe essere il collegamento tra la donna e ciò che avvenne vent’anni prima sullo Slang? La risposta a tale interrogativo è tutt’altro che a portata di mano nel frattempo le ripercussioni saranno avvertite da Anna e Luca nel merito del loro rapporto.

Anna incontra un ex commissario… Anticipazioni Le onde del passato, terza puntata 28 febbraio 2025

Le ricerche e le indagini non si fermano, nonostante alcuni misteri risultino quanto mai ostici; è Anna a mettere le mani su un oggetto che apparentemente potrebbe non avere nulla di speciale ma che in realtà potrebbe dare vita a scenari tutt’altro che scontati. Nient’altro che una collana; se non fosse che il gioiello si trovava in un archivio segreto relativo proprio alla vicenda dello yacht.

Le anticipazioni Le onde del passato – per la terza puntata in onda questa sera, 28 febbraio 2025, su Canale 5 – proseguono con i dissidi di Anna. La protagonista non è intenzionata a cambiare l’impronta delle ricerche ma continuano ad arrivare minacce anche piuttosto terrificanti. La donna si vede dunque costretta ad interpellare direttamente un ex commissario che però era in servizio proprio all’epoca dei fatti; il colloquio aprirà nuovi scenari sulla vicenda o sarà l’ennesima falsa pista?

Le onde del passato: dove e quando vedere la terza puntata

Assaporate le anticipazioni Le onde del passato, scopriamo dove e quando vedere la terza puntata della nuova fiction. Appuntamento a questa sera – 28 febbraio 2025 – su Canale 5 alle ore 21.30. Come sempre, disponibili anche i servizi streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.