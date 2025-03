Siamo prossimi ai titoli di coda di questo entusiasmante primo capitolo di una nuova serie tv targata Canale 5; le anticipazioni Le onde del passato – per l’ultima puntata di questa sera, 21 marzo 2025 – ci portano nel bel mezzo del finale di stagione con una serie di colpi di scena che rischiano di scardinare tutte le convinzioni costruite nel corso degli episodi precedenti. I fantasmi del passato, i collegamenti imprevisti; misteri irrisolti che riemergono per confondere i protagonisti: Anna, Tamara e Luca Bonnard, riusciranno a ricucire la verità?

Le anticipazioni Le onde del passato per l’ultima puntata in onda questa sera – 21 marzo 2025 – partono dai tormenti di Tamara ancora in carcere per via dell’accusa di essere lei l’artefice della sparizione di uno degli indiziati rispetto a quanto accaduto vent’anni prima sullo yacht. La donna, che ha subito quella terribile violenza, si è sempre dichiarata innocente per quanto fosse effettivamente vivo in lei il desiderio di rivalsa. E’ Luca Bonnard ad occuparsi della questione, non solo per scagionare Tamara ma anche per supportare Anna nel percorso verso la ricostruzione della verità.

Un percorso intricato, intriso di mistero; la situazione si complica quando un nuovo caso di omicidio sconvolge i protagonisti. Una donna viene trovata senza vita presso l’Isola d’Elba e ancora una volta la convinzione è che ci sia un collegamento tra quanto accaduto sullo yacht e questo ennesimo evento terribile. Luca Bonnard non demorde; nonostante la carenza di tracce ed indizi vuole dare una forma completa a quel puzzle che per diversi momenti è sembrato indecifrabile ma che ora, pezzo dopo pezzo, può finalmente prendere forma.

Le anticipazioni Le onde del passato – per l’ultima puntata di questa sera, 21 marzo 2025 – proseguono con il momento sempre più difficile per Mia, convinta dell’innocenza della madre ma che nel frattempo è accudita e supportata da Anna in attesa della verità. Mentre però la protagonista è impegnata nel caso, la giovane partecipa ad una festa che presto potrebbe rivelarsi una sorta di trappola. Proprio in quel contesto, fin dai primi momenti ambiguo piuttosto che festoso, Mia si ritroverà a vivere un vero e proprio dramma.

Mia è in pericolo di vita? Sono in molti a chiederselo dopo le anticipazioni Le onde del passato ma bisognerà attendere il termine dell’ultimo atto prima di averne la certezza. Per chi volesse godere a pieno del finale di stagione, ecco dove e quando vedere l’ultima puntata della fiction: appuntamento a questa sera – 21 marzo 2025 – su Canale 5 con la possibilità di seguire l’episodio in streaming grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.