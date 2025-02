Anticipazioni Le ragazze, torna il programma di Francesca Fialdini

Riparte Le ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini che in un nuovo ciclo di puntate del suo format si sofferma su alcuni racconti speciali, soffermandosi su alcune delle più grandi donne del Novecento. Tra i racconti, stando alle anticipazioni Le ragazze, troveremo questa sera quello di una centenaria, classe 1925, come Sandra Gilardelli, nel corso della seconda Guerra Mondiale si unì ai partigiani e contribuì in maniera attiva nella liberazione dal nazifascismo. Poi toccherà al racconto di Barbara Piattelli, classe 1952, figlia del noto sarto Bruno, venne rapita nella zona dell’Aspromonte e divenne protagonista sfortunata di uno dei casi di estorsione più lunghi con una donna sfortunata protagonista.

Elisabetta Viviani ha un marito?/ In passato è stata legata all'ex calciatore Gianni Rivera

Tra le protagoniste de Le ragazze anche Elisabetta Viviani, una carriera speciale dedicata alla musica, porta al successo il brano Heidi, divenuto un pilastro della canzone e delle vite degli appassionati al cartone animato.

Anticipazioni Le ragazze, protagonista il racconto di Simonetta Gianfelici

Tra i temi affrontati durante la puntata odierna del programma condotto da Francesca Fialdini troveremo anche la storia di Simonetta Gianfelici, stando alle anticipazioni Le ragazze, la storia della nota top model che ha sfilato per molti dei più grandi e iconici brand.

Il grande giorno, Canale 5/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 18 febbraio 2025

Tra le storie, stando alle anticipazioni de Le ragazze troveremo anche quella dell’albanese Eva Mesi, nel 1991, con il declino del regime, raccolse l’opportunità di fuggire in Italia. L’8 agosto 1991, insieme a quasi ventimila compatrioti, sbarca a Bari a bordo della nave mercantile Vlora, salpata da Durazzo, fu il più grande sbarco di migranti avvenuta con una sola nave verso l’Italia, evento che sarà approfondito e raccontato nel dettaglio durante la puntata de Le ragazze. Insomma, assisteremo a un mix di racconti e storie che meritano di essere raccontate nel dettaglio dal pubblico di Rai1, con una Francesca Fialdini davvero scatenata.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni mercoledì 19 febbraio 2025/ Novità per Bilancia, figli per Scorpione?