Anticipazioni Lea Un nuovo giorno 2, si farà?/ Giorgio Pasotti: “La porta è super aperta”

Lea Un nuovo giorno 2: ci sarà la seconda stagione?

Questa sera, martedì 1 marzo, va in onda il finale della fiction “Lea Un nuovo giorno”. I fan che hanno seguito con passione le vicende dell’infermiera Lea Castelli si chiedono se ci sarà Lea Un nuovo giorno 2. Inoltre, la fiction ha ottenuto ottimi risultati di ascolti in prima serata. Al momento la Rai non si è ancora espressa in merito, ma gli attori protagonisti hanno fatto delle dichiarazioni che lasciano ben sperare sul futuro della serie. Intervistato dal Corriere della Sera, Giorgio Pasotti ha dichiarato che lui sarebbe aperto alla possibilità di ritornare sul set nei panni del dottor Marco Colomba: “La porta è super aperta. Mi rimetterei volentieri questo camice. Amo questo ruolo, senza contare che mi permette di vivere il futuro che avevo immaginato per me”.

LEA UN NUOVO GIORNO/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Koljia, gamba amputata!

Le parole di Anna Valle su “Lea Un nuovo giorno 2”

Anna Valle, intervistata da DiLei, alla domanda sulla possibile seconda stagione di “Lea Un nuovo giorno” ha risposto: “Non è da escludere, perché la storia si presterebbe. Però al momento non è in progetto, nel senso che non c’è ancora l’idea, anche se nessuno di noi ha escluso fin dall’inizio quando abbiamo letto la trama che ci potesse essere una seconda stagione. Anche se al momento non si può dire che ci si stia pensando. Per adesso c’è l’ultima puntata e poi chi vivrà, vedrà”. Al momento l’attrice sta preparando la seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, fiction di Canale 5 andata in onda tra settembre e ottobre 2021, in cui interpreta la coreografa Emma, che ha perso la figlia Alice: “Tra qualche settimana incominceremo le riprese, quindi ci stiamo preparando per questa nuova avventura”.

