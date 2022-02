ANTICIPAZIONI LEA UN NUOVO GIORNO SECONDA PUNTATA 15 FEBBRAIO/ Koljia, quale futuro?

Lea Un nuovo giorno, seconda puntata 15 febbraio

La seconda puntata della fiction “Lea un nuovo giorno” andrà in onda martedì 15 febbraio, in prima serata su Rai 1. Martina è impaziente di riabbracciare sua madre aspettandola per il giorno del suo compleanno. Ad attenderla, tuttavia, c’è una cocente delusione. Lea consiglia quindi ad Arturo di essere totalmente sincero con sua figlia. La bambina avrà una reazione decisamente negativa. La coppia che aveva deciso di adottare Koljia, dopo avere appreso dei problemi di salute del bambino, fa marcia indietro. Il bambino rischia quindi di tornare in orfanotrofio in Russia. Intanto, Anna non riesce ad accettare che il suo rapporto con Marco sia in crisi a causa di Lea, così affronta l’infermiera e sfoga contro di lei la sua rabbia. Lea decide di parlare con il suo ex marito, per fargli capire di non avere alcuna intenzione di perdonarlo. Intanto, il personale medico si occupa della tredicenne Viola Parisi, una bambina che purtroppo finisce di frequente in ospedale (agg. di F.D. Zaza).

Le dichiarazioni della regista

La seconda puntata della fiction “Lea Un nuovo giorno” andrà in onda martedì prossimo, 15 febbraio, in prima serata su Rai 1. Nella prima puntata Lea, interpretata da Anna Valle, è tornata al suo lavoro di infermiera nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara: al suo primo giorno ha conosciuto Arturo, affascinante musicista, e ritrovato Marco, l’ex marito appena tornato dagli Stati Uniti e nuovo primario di Pediatria. Lea e Marco hanno perso il loro bambino all’ottavo mese di gravidanza: sopraffatto dal dolore, Marco non è riuscito a sostenere la moglie e si è prima buttato nel lavoro, poi in un’altra relazione con Anna, ex amica di Lea. “La grande fortuna di questa serie è dal mio punto di vista il cast di attori meravigliosi, la loro professionalità, passione e coinvolgimento mi hanno regalato una grande energia e motivazione nell’esercizio del mio lavoro”, ha detto la regista Isabella Leoni.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni episodi “Verità difficili” e ” Vie di fuga”

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Lea Un nuovo giorno”. Nel primo episodio “Verità difficili” Martina, figlia di Arturo, attende l’arrivo della madre per la festa del suo compleanno. Ma il musicista dovrà confessare alla figlia una triste verità. L’’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia, affetto da un tumore alle ossa, hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. Lea cerca subito di mobilitarsi per aiutarlo. Marco le propone di adottare insieme il bambino. Nel secondo episodio “Vie di fuga” Anna, lasciata da Marco, affronta l’infermiera che a sua volta affronta l’ex marito: pensa davvero che possano tornare insieme dopo tutto quello che è successo tra loro? Martina torna in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è interessato all’ex moglie. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri.

