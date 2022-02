Anticipazioni Lea Un nuovo giorno, terza puntata 22 febbraio/ Marco e Lea più vicini

Lea Un nuovo giorno, trama terza puntata 22 febbraio 2022

La terza puntata di “Lea Un nuovo giorno” andrà in onda martedì 22 febbraio sempre in prima serata su Rai 1. Si tratta del penultimo appuntamento con la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti composta da 4 prime serate: l’ultima puntata sarà trasmessa mercoledì 1° febbraio. La fiction diretta da Isabella Leoni non parla solo della storia dell’infermiera Castelli, che riprende in mano la sua vita dopo la perdita del bambino che portava in grembo, ma tratta anche altri temi molto delicati: il razzismo, le adozioni, anche la morte o le malattie dei bambini. “Sono convinta che parlare delle cose – non solo dei problemi – faccia sempre e solo bene. E mi riferisco a ogni ambito: dall’insegnare a tuo figlio come gestire una cosa, al parlare di un aspetto personale che potrebbe diventare un problema… L’importante è farlo in modo costruttivo”, ha detto Anna Valle sulle pagine di IoDonna.

Lea Un nuovo giorno anticipazioni: “La casa dei ricordi” e “Come eravamo”

Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Lea Un giorno nuovo”. Nel quinto episodio intitolato “La casa dei ricordi” l’avvocato di Lea la informa che la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima della fine del loro matrimonio ha finalmente trovato dei possibili acquirenti, ma Marco si rifiuta di venderla. Quando i due si ritrovano nella casa di campagna e condividono un momento di intensa vicinanza anche Lea si rende conto di non volerla vendere. Forse la sua storia con Marco non è del tutto finita? Nel sesto episodio “Come eravamo” Marco propone a Lea di chiedere insieme l’affidamento di Kolja, per permettergli di restare in Italia e continuare le cure. Intanto viene scoperta una massa tumorale nella gamba del bambino e Marco è costretto a prendere una decisione importante.

