Anticipazioni Lea Un nuovo giorno ultima puntata 1 marzo/ Viola peggiora

Lea Un nuovo giorno, trama quarta e ultima puntata 1 marzo

La quarta e ultima puntata di “Lea Un nuovo giorno” andrà in onda martedì 1° marzo sempre in prima serata su Rai 1. Lea e Marco hanno capito di amarsi ancora, ma per loro c’è davvero una seconda possibilità? Arturo, ferito, ha chiesto all’infermiera di uscire dalla sua vita e da quella della figlia, mentre Anna ha dato una notizia importante a Marco: è incinta? Michela ha preso le distanze da Pietro, dopo quanto successo sul lavoro, ma il dottore non sembra disposto a rinunciare a lei. Tutti i nodi verranno al pettine nella puntata di settimana prossima, composta come sempre da due episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio sette “Segreti di famiglia” e dell’episodio otto “L’uomo giusto” della fiction “Lea Un nuovo giorno”.

Lea Un nuovo giorno/ Diretta 22 febbraio e anticipazioni: Marco salva una nuova vita!

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni “Segreti di famiglia” e “L’uomo giusto”

Nell’episodio di “Lea Un nuovo giorno” dal titolo “Segreti di famiglia” Lea e Marco hanno chiesto l’affidamento di Koljia, a cui è stata amputata una gamba, ma la loro richiesta viene respinta dal giudice. Si torna a parlare di Viola Parisi, affetta da una malattia congenita ai reni che le richiede frequenti ricoveri. Tra la ragazzina e Luca, fratello di Michela, nasce una simpatia speciale nonostante le sue condizioni di salute stiano peggiorando. Nel frattempo Arturo, ferito e deluso per la fine della relazione con l’infermiera, decide i intraprendere un tour con un cantante famoso che lo porterà lontano da Ferrara per molti mesi. Nell’episodio “L’uomo giusto” Lea è arrabbiata con Marco e lo accusa di averla ingannata. Intanto le condizioni di Viola stanno peggiorando molto rapidamente: l’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile.

LEGGI ANCHE:

Dove si trova l'ospedale di Lea: Un nuovo giorno?/ Non è a Ferrara, ecco perchéPierpaolo Spollon/ "Colpo di scena nell'ultima puntata Doc 2. Regista m'ha sgridato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA