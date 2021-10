Anticipazioni L’ispettore Coliandro 9, ci sarà?/ Le parole di Carlo Lucarelli e dei Manetti Bros.

Anticipazioni L’ispettore Coliandro 9

Questa sera, mercoledì 13 ottobre, su Rai 2 si conclude l’ottava stagione de “L’ispettore Coliandro”, basata sui romanzi di Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros. Quando l’attore Giampaolo Morelli nel 2006 vestì per la prima volta i panni del maldestro poliziotto non aveva ancora 32 anni, adesso ne ha quasi 47. La giacca in pelle, il culto di Clint Eastwood e i Ray-Ban sul naso sono rimasti gli stessi. I fan della fortunata fiction si chiedono se ci sarà una nona stagione con nuovi episodi dedicati allo svagato ispettore.

Luce dei tuoi occhi/ Diretta e anticipazioni 13 ottobre: Un nuovo indizio per Emma

A rispondere a questa domanda, ci ha pensato lo scrittore Carlo Lucarelli: “Non è mica semplice essere un autore di Coliandro. Quando la gente ti incontra e ti riconosce come tale, per esempio, ogni volta ti chiede se ci sarà un’altra stagione, se ci stiamo lavorando, se stiamo scrivendo, e non è che lo chiede e basta, lo intima, lo ordina, con quel punto interrogativo, alla fine, che non è una domanda, è una minaccia”, ha scritto nelle note d’autore.

Martina è la figlia di Emma? Luce dei tuoi occhi/ Il mistero sull'identità di Alice

L’ispettore Coliandro tornerà con la nona stagione?

Carlo Lucarelli ha ammesso che non è facile scrivere nuove avventure dell’Ispettore Coliandro: “I fan pretendono, intimano e minacciano di essere stupiti, tutte le volte e sempre di più”, inoltre si è sedimentato attorno al poliziotto un folto gruppo di coprotagonisti, seguiti e amati. La stagione 9 de L’ispettore Coliandro, equivalente de “L’ispettore Coliandro – Il ritorno 5”, si farà? Lucarelli, consapevole dell’interesse della serie, sembra disposto a scrivere nuove pagine, ma al momento non si è sbilanciato ulteriormente. Anche i Manetti Bros, nelle note di regia, aprono alla possibilità di una nuova stagione: “Impossibile stancarsi di farlo perché L’Ispettore Coliandro è una serie che ha due caratteristiche magiche e uniche. La prima è che è un personaggio perfetto, stimolante, profondo, sfaccettato e “vero”.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi/ Quinta puntata: la verità su Emma

La seconda caratteristica è l’impostazione narrativa che permette a questa serie di essere quasi paragonata a una vera e propria collana di film”. In attesa di conferme su L’Ispettore Coliandro 9, i fan possono godersi il finale dell’ottava stagione in onda questa sera, mercoledì 13 ottobre, su Rai 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA