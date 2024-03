Anticipazioni ll Paradiso delle Signore/ Puntata 28 marzo 2024: Marcello comincia a sospettare di Umberto

Oggi, giovedì 28 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Marcello comincia a sospettare di essere stato raggirato: l’affare Hofer potrebbe essere una truffa ben orchestrata. Per questo, decide di recarsi in Germania per verificare la situazione in prima persona. Matteo metterà al corrente Umberto della decisione del fratellastro, l’uomo comincia a temere che il loro piano salti. Silvana informerà Matteo di sentirsi molto meglio e di poter tornare a Milano. Intanto, Maria confessa a Irene che i sentimenti verso Vito sono cambiati…

Marcello potrebbe far andare all’aria tutti i piani di Umberto. Il Barbieri, infatti, comincia a sospettare che l’affare Hofer sia una truffa ben orchestrata. Quando arrivano le bozze dei contratti, Marcello teme di essere stato preso in giro e decide di recarsi in Germania per capirne di più.

Il Commendatore, messo al corrente da Matteo della decisione di Barbieri, chiede a lui di convincere il fratellastro a desistere dai suoi propositi. L’ex barista, dunque, cerca in tutti i modi di persuadere Marcello che l’affare Hofer è del tutto regolare. Intanto, Maria confessa a Irene di non essere più innamorata di Vito; la ragazza teme di riferire tutto al Lamantia considerando che sono appena tornati insieme. Intanto, Silvia ha comunicato a Matteo di stare bene e di poter tornare a Milano.

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Marta scopre che lei e Vittorio risultano legalmente ancora sposati; i due stanno cercando di ottenere l’annullamento, ma ben presto capiranno che i tempi e le procedure sono piuttosto complesse. Gli ex sposi cominciano a passare sempre più tempo insieme.

Marta è sempre più innamorata del suo ex marito, ma cerca di ripremere in ogni modo i suoi sentimenti. Nel frattempo, Maria ha ricevuto un invito per andare a Parigi, e sembra voler accettare nonostante la appena ritrovata relazione con Vito. Rosa, invece, su richiesta di Roberto, deve scrivere un articolo per Il Paradiso Market e penserà bene di intervistare la Contessa. D’altro canto Adelaide è molto gelosa del rapporto che la giovane ha con Marcello; sarà propensa ad accettare?

