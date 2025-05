In attesa del quarto capitolo, tra gli appuntamenti più attesi dell’universo fiction targato Rai; le anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la puntata – in replica – di oggi 11 maggio 2025 sono al centro dell’interesse per chi ha avuto la sfortuna di perdersi le entusiasmanti avventure di Luisa Ranieri nei panni della protagonista. Si parte dal primo episodio – ‘Volo Pindarico’ – scandito da un risvolto sconcertante, incontri misteriosi e soprattutto grandi spunti di riflessione per i personaggi e non solo.

Un ‘tragico’ incidente… Anticipazioni Lolita Lobosco 3, puntata 11 maggio 2025

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la puntata di oggi 11 maggio 2025 – replica – partono, come anticipato, dal primo episodio del terzo capitolo giunto alla conclusione lo scorso anno. La protagonista, fresca di brevetto da paracadutista, si appresta a cimentarsi nella suggestiva esperienza ma ignara che una volta giunta sul luogo preposto per l’attività vivrà uno dei momenti più brutali della sua vita. Impotente, osserverà con i propri occhi la tragica morte di una donna che era intenta proprio a cimentarsi in quella che doveva essere una normale discesa dal paracadute.

Il più ‘classico’ degli incidenti, il paracadute non si apre; una donna è in preda al panico ma non può far nulla contro quel fatale imprevisto. Perde la vita, una tragedia per i presenti e in particolare per Lolita Lobosco che assiste ad una scena terribile. Con lungimiranza e soprattutto raziocinio riesce però a mettere per un attimo da parte le emozioni; quanto basta per rendersi conto di alcuni punti incongruenti in relazione alla dinamica dell’incidente. C’è qualcosa che non torna, perchè il paracadute non si è aperto? A cosa è dovuto quel malfunzionamento che tragicamente è costato la vita ad una giovane donna?

Anticipazioni Lolita Lobosco 3, puntata 11 maggio 2025: un incontro speciale per la protagonista…

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la puntata di oggi – 11 maggio 2025, in replica – proseguono con le indagini della protagonista che, come raccontato in precedenza, deciderà di indagare di persona su quella tragica morte per un guasto al paracadute. Un primo indizio sarà strettamente legato alle origini della donna; arriva dalla Germania per cimentarsi nella sua passione ma c’è un intreccio che scuote l’estro investigativo di Lolita che scova fin da subito un mistero malcelato che potrebbe aver reso quel brutale destino tutt’altro che terribilmente fortuito.

Intanto, c’è un incontro per Lolita Lobosco; la passione per l’arte, un modo di fare genuino e carismatico. Leon, un giovane e talentuoso gallerista, scuote la fermezza della protagonista che in un momento particolarmente delicato della sua attività professionale trova in quell’incontro un momento di piacevole distrazione. Convenevoli, scambi di battute; un’intesa che sembrerà immediatamente reciproca con il sentore da parte della protagonista che quella persona non sia entrata nella sua vita per puro caso.

Lolita Lobosco 3, dove e quando vedere in diretta streaming la puntata di oggi 11 maggio 2025

Pur trattandosi di una replica, non c’è motivo per non sentire forte il coinvolgimento delle anticipazioni Lolita Lobosco 3; per chi ne ha già assaporato le emozioni e per chi volesse recuperare il terreno perduto con l’amata serie tv, appuntamento a questa sera – 11 maggio 2025 – con la prima puntata su Rai Uno. Come sempre, l’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.