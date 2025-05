Torna l’appuntamento con una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni; gli appassionati attendono il quarto capitolo ma nel frattempo è lieto il regalo della programmazione Rai con le repliche della terza stagione. Fari puntati sulle anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la seconda puntata di oggi – 14 maggio 2025 – sulla rete ammiraglia. La protagonista vivrà più di qualche sbalzo di umore; vita privata e professione si mescolano e le riflessioni saranno alternate da piacevoli sorprese e oscuri imprevisti.

Una festa in maschera si trasforma in un incubo… Anticipazioni Lolita Lobosco 3, seconda puntata 14 maggio 2025

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 – per la seconda puntata di oggi 14 maggio 2025 – partono da un appuntamento per la protagonista che, a dispetto della sua volontà e voglia, dovrà necessariamente sostenere. Non è dell’umore adatto per partecipare ad una festa, figuriamoci in maschera; eppure, l’opera di convincimento di Marietta si rivela efficace e Lolita accetta dunque di prendere parte all’evento. Doveva essere un momento di spensieratezza, almeno su questo si poggiava l’insistenza dell’amica; ben presto però quella serata sarà investita da un clima di tensione e sconcerto.

Alfredo Maria e suo marito Salvatore sono ben felici di accogliere un gran numero di partecipanti all’evento, ma per il secondo la festa si tramuta nel suo giorno peggiore, l’ultimo. Assassinato, nel bel mezzo dell’euforia dello spettacolo mascherato; Lolita Lobosco si rende subito conto della circostanza ambigua e misteriosa e sono diversi gli indizi e le tracce che mettono a dura prova il suo intuito. Non sarà facile questa volta ricostruire i pezzi ma il sentore è che chi si è macchiato di quell’omicidio sia ancora tra i presenti.

Anticipazioni Lolita Lobosco 3, seconda puntata 14 maggio 2025: un appuntamento romantico per la protagonista…

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la seconda puntata di oggi – 14 maggio 2025 – proseguono con una svolta nelle indagini grazie al supporto inaspettato di Leon. La protagonista sembrava decisa nel percorrere determinate piste ma, suo malgrado, deve appurare di aver seguito indicazioni sbagliate. L’artista, con la sua testimonianza, rendo tutto più chiaro; ora la strada da seguire è certa ma non sarà una strada in discesa.

In un certo senso colpita dal gesto di Leone, Lolita Lobosco accetta la sua corte; perchè non dare una chance dopo il sostegno ricevuto per le indagini? Organizzano così un primo appuntamento, il più classico dei modi per conoscersi meglio. Novità a tinte rosa anche per Trifone; ha dovuto tribolare, anche soffrire per alcune circostanze, ma alla fine sembra aver trovato il modo per rasserenare gli animi con Nunzia. Quest’ultima accetta di condividere con lui una bella e romantica vacanza e la meta è la migliore visti i propositi: Parigi.

Lolita Lobosco 3, dove e quando vedere la seconda puntata in diretta streaming

Il racconto delle anticipazioni Lolita Lobosco 3 si conclude ed è evidente che sono molteplici i motivi per non perdersi l’appuntamento di questa sera. La seconda puntata va in onda oggi, 14 maggio 2025, in prima serata su Rai Uno; l’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.