Anticipazioni Lolita Lobosco 3, ultima puntata 25 maggio 2025

Sta per concludersi Lolita Lobosco 3, con una stagione che ha lasciato senza fiato fino alla fine il pubblico di Rai1. Domenica 25 maggio 2025 andrà in onda l’ultima puntata intitolata “Un brutto affare”, dove verranno tirate le somme (o quasi) di quanto successo fino ad ora. Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni di Lolita Lobosco 3 dove come protagonisti assoluti troveremo Angelo e Domenico. Cosa sarà successo ai due uomini?

Per chi avesse seguito le indagini di Lolita Lobosco 3, è risaputo che il povero Domenico è stato rapito per colpire Angelo e non farlo parlare nella testimonianza in tribunale dopo l’omicidio di Petresine. Così, la squadra di investigazione inizia a preoccuparsi dato che i risvolti del caso potrebbero essere davvero drammatici. Infatti, secondo le anticipazioni di Lolita Lobosco 3 emerge che durante l’episodio verrà trovato il corpo senza vita di un ragazzo giovane all’interno di un lago. Si scoprirà che si tratta di una vittima tra tante coinvolta in un traffico illegale di organi, insomma, qualcosa che fa alzare le antenne alla squadra delle indagini e che potrebbe avere a che fare con il rapimento di Domenico.

Si prospettano grandi tensioni per l’ultima puntata di Lolita Lobosco 3, che andrà in onda domenica 25 maggio 2025. Dopo la sparizione di Domenico, si scoprirà un video dei rapitori dove si vede l’uomo imbavagliato e legato. Fortunatamente, a Lolita viene un flash: riconosce subito il luogo in cui è tenuto prigioniero e interpella la sua squadra per correre a salvarlo. Eppure, succederà l’impensabile dato che Domenico riuscirà a salvarsi da solo mentre Angelo non si trova più.

Le anticipazioni di Lolita Lobosco 3 svelano che i protagonisti della serie si troveranno parecchio in difficoltà dopo la sparizione di Angelo. Hanno paura che il ragazzo sia morto durante la deflagrazione che ha consentito a Domenico di liberarsi dalla prigionia. Eppure, quello che succederà lascerà tutti senza fiato: Angelo è vivo! Lolita corre subito da lui e i due si guarderanno a lungo con occhi colmi d’intesa. Un finale di Lolita Lobosco 3 che resta aperto proprio per preannunciare una quarta stagione pregna di suspance.

