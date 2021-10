Anticipazioni Luce dei tuoi Occhi, quarta puntata/ Enrico nei guai, ma Valentina…

Luce dei tuoi Occhi entra nel vivo la prossima settimana, mercoledì 13 ottobre, con la quarta puntata inedita. Le anticipazioni del nuovo episodio rivelano che Enrico viene scagionato ed Emma, finalmente, può proseguire le sue ricerche nella città di Vicenza. La situazione di Enrico, quindi, sembra man mano migliorare. Questo grazie anche alle scoperte di Valentina, che aiuterà l’uomo a difendersi e ad ottenere giustizia.

Nel frattempo Emma comincia a svolgere le sue ricerche sul conto di Martina, mentre Sofia prova ad organizzare un’esibizione indimenticabile per Valentina. La curiosità del pubblico per la quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi cresce. La fiction si fa sempre più interessante, ma anche più intricata dal punto di vista delle dinamiche narrative.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi: quarta puntata, Enrico fuori dai guai?

Le anticipazioni di Luce dei Tuoi Occhi sembrano suggerire scenari benevoli per Enrico, ora alle prese con ombre e guai giudiziari. Nella prossima puntata del 13 ottobre, il nostro protagonista dovrebbe riuscire a chiarire la sua posizione grazie a Valentina. Come anticipato, la fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle torna nella sua collocazione originaria, del mercoledì sera. L’episodio sarà naturalmente visibile in diretta streaming su Mediaset Play e disponibile anche nelle ore successive alla messa in onda, sempre sull’applicazione ufficiale di Mediaset, nella sezione serie tv.

