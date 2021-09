ANTICIPAZIONI LUCE DEI TUOI OCCHI, TERZA PUNTATA/ Emma è sotto choc

Luce dei tuoi Occhi torna la settimana prossima, martedì 5 ottobre, con un giorno di anticipo, per la gioia dei tanti appassionati. La terza puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno si preannuncia ricca di colpi di scena e nuovi accadimenti. Le anticipazioni della terza puntata infatti rivelano che Emma farà una scoperta importante all’interno del garage dei suoceri di Enrico.

La donna trova una vecchia automobile che pare essere proprio quella coinvolta nell’incidente di Valentina. Dubbi e misteri mettono in crisi Emma, che in un primo momento sembra spaesata e spaventata. Troverà la forza e il coraggio di andare fino in fondo nelle sue ricerche? La verità, finalmente, sembra davvero ad un passo.

Anticipazioni Luce dei tuoi Occhi, dubbi e scoperte per Davide nella terza puntata

La terza puntata di Luce dei tuoi Occhi torna su Canale 5 la settimana prossima, martedì 5 ottobre. L’appuntamento con la fiction viene anticipata di un giorno rispetto alla normale programmazione a causa della concomitanza della partita di Nations League Italia-Spagna, in onda su Rai1. Le anticipazioni della terza puntata, rivelano che Davide dovrà fare i conti con delle clamorose scoperte che lo spingeranno a rinunciare a Luisa.

Per l’uomo, infatti, non sarà affatto semplice portare avanti la conoscenza con la donna e per questo motivo deciderà di fare un passo di lato. Il rapporto tra i due è destinato a non sbocciare oppure troveranno il modo di darsi un’opportunità? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Anticipazioni Luce dei tuoi Occhi, terza puntata: la clamorosa scoperta di Emma

Le anticipazioni della terza puntata di Luce dei Tuoi Occhi rivelano che una delle protagoniste, Emma, sarà alle prese con una scoperta sconvolgente. Nel prossimo episodio, quindi, sarà costretta a prendere una decisione molto forte in merito alle vicende del professore. L’attesa del pubblico è alta, come confermano i primi incoraggianti dati degli ascolti, che premiano i personaggi interpretati da Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Dalla trama del prossimo episodio si evince che ci saranno un bel po’ di colpi di scena nel loro rapporto, ma non solo. I colpi di scena non mancheranno, nuovi accadimenti turberanno non poco le vite dei nostri protagonisti. Appuntamento fissato per martedì 5 ottobre: il conto alla rovescia è partito.

