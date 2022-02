Anticipazioni Makari 2 seconda puntata 14 febbraio/ Crisi tra Saverio e Suleima

Makari 2, seconda puntata 14 febbraio su Rai 1

La seconda puntata di “Makari 2“ andrà in onda lunedì 14 febbraio alle 21.25 su Rai 1. Saverio Lamanna è tornato. È passato un anno dalle vicende della prima stagione: Saverio e Suleima hanno vissuto separati per mesi, lui a Màkari e lei a Milano, ma ora si sono ritrovati. La ragazza, infatti, è tornata in Sicilia per seguire il progetto de La Città del Sole. In questa seconda stagione, composta da tre episodi, “ci sono dei delitti, degli omicidi, si indaga su quello, si affrontano delle miserie umane, delle azioni definitive. Il tutto però viene condito con questi due improbabili detective, diciamo, Lamanna e il suo fido Piccionello, che attraversano tutto questo mondo siciliano con grande leggerezza”, ha detto l’attore Claudio Gioè a Palermo Today. La seconda puntata “Il lato fragile” è tratta dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Makari 2, trama puntata “Il lato fragile”

Nella prossima puntata di Makari 2, Suleima è tornata in Sicilia per lavorare al progetto de La Città del Sole. Ma le cose con Saverio non sembrano migliorare. Inoltre, in Sicilia, si è trasferito anche Teodoro, il capo do Suleima, per dirigere i lavori. Nonostante la vicinanza, la ragazza sembra più lontana di prima, sempre più presa dalla sua nuova vita e dal lavoro. Suleima sta crescendo, non è più la ragazza incontrata l’estate prima, e Saverio teme che possa allontanarsi irrimediabilmente da lui. Per distogliersi da questi pensieri, Saverio accetta l’invito di un vecchio amico, Franco Pitrone, a un convegno di “Onestà e Giustizia”, importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio, accompagnato da Piccionello, ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo, che si riaffaccia nella sua vita come la possibilità di un nuovo inizio lontano da Màkari. Inoltre al convegno conosce Angela (Cristina Marino). Ma al convegno viene assassinato Simone Triassi, giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l’enigma dell’omicidio e scoprire se per lui e Suleima c’è un futuro insieme.

