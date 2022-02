ANTICIPAZIONI MAKARI 2, ULTIMA PUNTATA 21 FEBBRAIO/ Suleima e Saverio a un bivio…

Makari 2, ultima puntata 21 febbraio 2022

L’ultima puntata di “Makari 2” andrà in onda lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 21:30 su Rai Uno e sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, piattaforma nella quale il contenuto, così come tutta la stagione con quella precedente sarà visibile anche on demand. Al centro della puntata “Il Lusso della giovinezza” ci sarà l’omicidio di Teodoro, datore di lavoro di Suleima. L’uomo, risultato scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. La polizia vorrebbe archiviare il caso come un incidente escursionistico, ma secondo Saverio Lamanna potrebbe trattarsi di omicidio. Il giornalista non sembra essere l’unico a pensarla così. Nel frattempo, la sua storia con Suleima sembra precipitare. In seguito al lutto, la ragazza si stringe nel dolore e si allontana ancora di più da lui. La loro storia arriva dunque al fatidico bivio: proseguire o mettere definitivamente un punto. Come finirà la seconda stagione? (agg. di F.D. Zaza).

Makari 2, le dichiarazioni di Gaetano Savatteri

La terza e ultima puntata di “Makari 2” andrà in onda lunedì 21 febbraio sempre in prima serata su Rai 1. L’episodio “Il lusso della giovinezza” è tratto dall’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri. “Spesso dico che c’è un altro personaggio nei miei racconti, oltre a Suleima, Piccionello, Lamanna, Randone e gli altri. Un personaggio onnipresente che è la Sicilia. Che è dominante con i suoi paesaggi, con i suoi luoghi comuni più o meno smontati, con il suo modo di concepire il mondo e di essere concepito; la Sicilia è un personaggio essenziale affinché la storia si compia e perché i personaggi si muovano in quel modo e non in un altro”, ha detto lo scrittore intervistato da La Sicilia, rivelando di vedere gli episodi di Makari 2 quando vengono trasmessi in tv per provare l’emozione della prima volta.

Màkari 2, anticipazioni ultima puntata “Il lusso della giovinezza”

Nella terza e ultima puntata di “Makari 2” dal titolo “Il lusso della giovinezza” un tragico evento si abbatte sulla comunità de ”La città del sole”: Teodoro Bettini (Andrea Bosca), che risultava scomparso da diverse ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. La polizia sembra decisa ad archiviare la morte del giovane imprenditore come un banale incidente escursionistico. Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato, ma da chi? Lamanna è l’unico a pensarla così, tanto che tutti a ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto, anche Suleima. Tra loro le cose sembrano precipitare ulteriormente. Alla fine di questa indagine Saverio scoprirà se fra lui e Suleima c’è ancora la possibilità di un futuro insieme.

