Anticipazioni Màkari 3, ci sarà?/ Claudio Gioè: “Io e Piccionello siamo pronti”

Màkari 3: ci sarà la terza stagione? Le anticipazioni

Oggi, lunedì 21 febbraio, in prima serata su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di “Màkari 2”, la fiction basata sulla serie di romanzi e racconti dello scrittore Gaetano Savatteri con protagonisti Saverio Lamanna e l’amico Peppe Piccionello. La prima serie, trasmessa nel marzo 2021, era composta da quattro puntate, mentre la seconda, in onda a febbraio 2022, solo da tre. A poche ore dalla messa in onda del finale di stagione di “Màkari 2” è grande la curiosità dei fan di Lamanna e Piccionello sulla possibilità di nuove avventure televisive. I buoni ascolti lasciano pensare che ci sarà una terza stagione della fiction, anche se al momento non ci sono ancora conferma ufficiali. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Claudio Gioè ha detto: “Màkari 3 si farà? Bisogna chiederlo alla casa di produzione Palomar e alla Rai… So che Gaetano Savatteri era scrivendo altri soggetti. Certo, sarebbe una gioia e sarebbe anche comodo, il set è vicino a casa mia. Io e Piccionello siamo pronti”.

MAKARI 2/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Saverio in manette! Chi è Nicodemo?

Makàri 3: Savatteri al lavoro su nuove avventure

Anche il protagonista Claudio Gioè sembra fiducioso sul“Màkari 3”. Inoltre della serie di romanzi e racconti di Gaetano Savatteri dedicati a Lamanna e Piccionello non tutti sono ancora stati adattati al piccolo schermo, mancano ancora all’appello:“La segreta alchimia”, racconto pubblicato nell’antologia “Viaggiare in giallo”; “La città perfetta”, racconto pubblicato nell’antologia “Una giornata in giallo” e “Tutti i libri del mondo”, racconto pubblicato nell’antologia “Cinquanta in blu”. “Sto lavorando ad un racconto dove Lamanna, Piccionello e Suleima avranno in qualche modo a che fare con le vie Francigene e da Palermo scenderanno verso il Sud della Sicilia attraversando alcuni comuni dell’entroterra per arrivare ad Agrigento e forse anche nella mia Racalmuto”, ha rivelato Savatteri a La Sicilia. Insomma di materiale per creare una “Màkari 3” ce n’è ancora.

