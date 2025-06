Tutto pronto per la quarta ed ultima puntata di Makari 3, ecco le anticipazioni di oggi domenica 22 giugno: scoperta tremenda per Saverio

Makari 3, ecco le anticipazioni di oggi domenica 24 giugno: momento molto difficile per Saverio

Ed eccoci all’ultima puntata di Makari 3 che, questa sera martedì 24 giugno, chiude la terza stagione. Trattandosi di una replica molti ricorderanno il finale affascinante di questo episodio, ma senza spoilerare nulla andiamo a leggere cosa aspettarci nell’ultima puntata grazie alle anticipazioni. Questo quarto appuntamento con Makari si intitola La segreta alchimia, dove tradimenti, intrighi e colpi di scena si mescolano alla perfezione.

Il nostro protagonista, Saverio, viene invitato a trascorrere qualche ora di relax in Segreta Alchimia, un centro termale che promette di rimetterlo in sesto dopo un periodo personale molto difficile. Il personaggio interpretato da Claudio Gioè si reca al centro termale assieme ad un amico, ma ben presto Saverio dovrà fare i conti con una svolta inaspettata: la proprietaria della struttura viene ritrovata in condizioni disperate. Cosa le è successo? Suo malgrado e come sempre il noto scrittore si ritroverà alle prese con un caso di scottante e coinvolto nelle indagini.

Makari 3, anticipazioni quarta ed ultima puntata: scoperta sconvolgente per Saverio

Le anticipazioni della quarta ed ultima puntata di Makari 3, in onda stasera su Raiuno, rivelano misteri e indagini intricate per Saverio e il suo amico Piccionello. Infatti, quello che inizialmente sembrava un semplice incidente casuale potrebbe nascondere lati oscuri. E allora il nostro protagonista comincia ad indagare, trovando lungo il percorso indizi e collaboratori sospetti.

Indagini e non solo, nella quarta ed ultima puntata di Makari, Saverio dovrà fare i conti con alcuni evoluzioni nel suo rapporto con Suleima. Le anticipazioni rivelano che la storia d’amore del protagonista si ritroverà ad un bivio dopo questi giorni così difficili. Cosa accadrà dunque tra Saverio e Suleima? Come verrà risolto il giallo della struttura termale? Saverio riuscirà ad arrivare alla verità? L’ultima puntata di Makari 3 promette di regalarci un gran finale…

Dove vedere Makari 3 in diretta tv e streaming

L’ultima attesissima puntata di Makari 3 va in onda questa sera 24 giugno 2025. Inizialmente prevista per domenica scorsa, la fiction di Rai1 è stata rinviata per lasciare spazio al Tg1 con lo speciale sulla crisi in Medio Oriente che vede coinvolti in modo particolare Israele ed Iran. L’ultimo episodio, dunque verrà trasmesso questa sera a partire dalle 21.35 circa su Rai1 subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay. Ed inoltre sul sito su citato è possibile rivedere anche tutti gli episodi delle precedenti stagioni in attesa della quarta che verrà trasmessa nella prossima stagione televisiva.