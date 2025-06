Anticipazioni Makari 3, terza puntata: al centro il rapporto tra Saverio e Suleima

Torna su Rai1 la fiction con Claudio Gioè Makari 3, che sarà riproposta come da tradizione sul piccolo schermo. E le anticipazioni di Makari 3 della terza puntata prevedono grandi sorprese in particolare nel rapporto tra Saverio e Suleima. Marilù sarà protagonista della puntata, cercherà di aiutare l’editore Nino dopo diversi periodi di difficoltà. Agata, la figlia di Nino, attacca lo zio Ignazio, tipografo della casa editrice del padre.

Anticipazioni La notte nel cuore, oggi 8 giugno 2025/ Sumru viene intrappolata

Poco dopo Agata racconta a Lamanna e Piccionello che il padre aveva accusato il cognato di aver rubato dei soldi e per questo si era scontrato anche con Nunzia. Intanto il rapporto tra Suleima e Saverio si incrinerà sempre di più portando a delle conseguenze inaspettate nel loro legame. Una puntata davvero ricca di colpi di scena e che la dirà lunga anche sul protagonista, interpretato da un magistrale Claudio Gioè.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 8 giugno 2025/ Sezai accusa la figlia Ipek di essere un'assassina

Anticipazioni Makari 3, la fiction tornerà con la quarta stagione

Rai1 ha deciso di mandare in onda come da tradizione le repliche della fiction Makari con protagonista un grande Claudio Gioè. E non è finita qui, visto che la serie ambientata in una meravigliosa Sicilia farà ritorno in tv nei prossimi mesi. Sarà la quarta stagione e non poteva essere altrimenti dopo i grandi numeri raccolti nei mesi scorsi dalla serie. Sarà ancora Makari a fare da cornice alla serie, con Claudio Gioè protagonista.

Makari 4 andrà in onda nei prossimi mesi, con la serie slittata alla nuova stagione tv dopo le riprese andate in onda nei mesi scorsi.

Artem Tkachuk, colpo di scena per l'attore di Mare Fuori: "Ho scoperto di avere una sorella"/ Fan sotto choc