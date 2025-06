Torna oggi in replica su Rai1 la terza stagione di Makari, la serie che vede protagonista Claudio Gioè in una delle sue prove più importanti della carriera. Per l’attore siciliano è tempo di far rivivere grandi emozioni ai telespettatori, con la prima puntata della terza stagione. Nel primo dei quattro episodi che hanno caratterizzato nella vita di Saverio si rifanno vive due ex fidanzate, Antonia e Serena. Al tempo dell’università Saverio era fidanzato con Antonia ma la tradiva con Serena, che era la migliore amica di Antonia, la quale non li ha mai perdonati.

Le due sono ora divise da una nuova controversia: durante una lite Guglielmo, figlio di Serena e Felice, ha rotto il setto nasale di Fabrizio, figlio di Antonia e Bernardo, che hanno chiesto un grosso indennizzo per dimenticare la questione, un ricco risarcimento. Entrambe si rifaranno sotto con Saverio, portando grande scompiglio nella sua vita.

Anticipazioni Makari 3, cosa accadrà nella puntata di stasera

Il primo episodio della terza stagione di Makari partirà con le nuove indagini di Saverio Lamanna, chiamato a risolvere delle spinose questioni in questa fase della sua vita. Saverio non potrà tirarsi indietro nel caso che vede protagoniste le due donne del suo passato, che cosa accadrà a questo punto? Saverio tenterà di porre rimedio alla questione, ma i suoi sforzi di mediatore cadono nel vuoto e una mattina il marito di una delle due ex viene trovato morto, assassinato. Ora più che mai, Saverio non può tirarsi indietro e dovrà scoprire la verità su quel delitto.

Non cambierà però solo la vita di Saverio Lamanna, anche Piccionello si ritroverà a fare i conti con una nuova pagina della sua vita, che lo chiamerà a fare nuove scelte sui sentimenti. Una terza stagione di Makari 3 ricca di emozioni e colpi di scena, capace di incollare mediamente 4 milioni di telespettatori.