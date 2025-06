Rai1 riaccende i riflettori sulle repliche delle grandi fiction e da stasera domenica 1 giugno è tempo di ritrovare Makari 3 con Claudio Gioè. Il premiato attore siciliano torna in replica a vestire i panni dell’ispettore Saverio Lamanna in una delle serie più apprezzate degli ultimi anni sul piccolo schermo. Le anticipazioni Makari 3 ripartono da una curiosa situazione che si viene a creare intorno alla figura del nostro protagonista. Dopo tanti anni tornano a bussare ben due ex fidanzate di Saverio!

E non si tratta semplicemente di due vecchie fiamme: Antonia e Serena erano state in realtà rivali tra di loro. È passata una vita, eppure oggi le due sono divise da una nuova controversia, una banale baruffa fra i due rispettivi figli, ma a quanto pare alla base della nuova faida c’è ancora l’antica contesa che vedeva al centro il personaggio di Claudio Gioè. E la terza stagione regalerà grandi colpi di scena dal punto di vista sentimentale, con un Claudio Gioè davvero straordinario e in forma strabiliante. La terza stagione di Makari 3 è composta da 4 episodi, andati in onda in prima serata dal 18 febbraio 2024 al 10 marzo 2024.

Anticipazioni Makari 3, dove vederla in tv e streaming

Da questa sera per quattro prime serate speciali, Rai1 riproporrà in replica la terza stagione di Makari 3, con una trama ricca di colpi di scena ed emozioni. Per tutti coloro che si fossero persi la serie con Claudio Gioè protagonista, è possibile recuperarla anche in streaming su RaiPlay, con tutte e tre le stagioni a disposizione dei telespettatori.

Oltre al padrone di casa Claudio Gioè troviamo nel cast anche Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Andrea Bosca, Tullio Musumeci, Maurizio Bologna e Sergio Vespertino. Eccezionali gli ascolti della serie, che ricordiamo ha tenuto incollati al piccolo schermo in media 4 milioni di telespettatori e curiosi, che hanno mostrato grande fiducia nella fiction.

