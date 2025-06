Claudio Gioè al centro della scena, gusto per il giallo unito a puntuale ironia e umorismo ma senza dimenticare la giusta dose di emozioni intense; le anticipazioni Makari 3 – repliche – per la terza puntata di oggi 15 giugno 2025 rispolverano le caratteristiche che ha reso questa serie tv tra le più apprezzate degli ultimi anni. In attesa di apprezzare il seguito della saga, viene proposto ai telespettatori un rewatch di uno degli episodi più emblematici dell’intero titolo. La comunità di Makari verrà letteralmente sconvolta da un tragico epilogo che, per transitività, colpirà anche Marilù.

Marilù e Nino, un amore forse mai finito… Anticipazioni Makari 3 terza puntata 15 giugno 2025

Le anticipazioni Makari 3 – replica – per la terza puntata di oggi 15 giugno 2025 partono dall’episodio ‘Tutti i libri del mondo’. Al centro della scena troviamo Marilù e l’emergere di un suo amore del passato, prima d’oggi celato: Nino Ardente. Ma chi è la vecchia fiamma della donna? Ancora poche informazioni, così come per le ragioni che sancirono la rottura avvenuta diversi anni prima. A dispetto dell’amaro naufragio della liaison, i rapporti tra i due sono rimasti ottimi e quel sentimento sembra essersi tramutato in una viscerale amicizia.

La vita di Nino è stata decisamente altalenante dal punto di vista professionale; era riuscito a trovare grandi soddisfazioni e successi nel mondo editoriale, salvo poi perdere buona parte della sua fortuna e doversi reinventare. Anche con il supporto di Marilù è riuscito a dare una nuova impronta alle sue ambizioni dedicandosi alla vendita di libri usati come venditore ambulante.

Anticipazioni Makari 3 terza puntata 15 giugno 2025: Nino viene trovato senza vita…

Nino riprende le redini della sua vita, la nuova attività finalmente lo gratifica e gli restituisce la dignità che pensava di aver perso. Saltuariamente Marilù gli faceva visita, amava ancora la sua compagnia e forse quel sentimento di grande amicizia nascondeva ancora una grande affinità in memoria di ciò che li aveva legati in passato. Qualcosa di oscuro però, una mattina qualunque, impatta nella vita di entrambi e soprattutto sul venditore ambulante di libri usati.

Le anticipazioni Makari 3 per la terza puntata di oggi – 15 giugno 2025 – proseguono con la mattina del dolore. Marilù raggiunge il suo Nino ma al solito posto non trova nessuno, se non la sua auto. Proprio nel veicolo avviene l’amara scoperta, uno choc terribile per la donna; la sua vecchia fiamma si trova senza vita nell’abitacolo senza che ci siano ragioni evidenti o presunte a giustificazione di quel tragico ritrovamento. Qualcuno ha ucciso Nino o la dolce metà di Marilù si è tolto la vita da solo?

Makari 3, dove e quando vedere la terza puntata in diretta streaming

Ogni viaggio tra le storie di Makari 3 lascia emozioni inedite, pur trattandosi di repliche; imperdibile dunque l’appuntamento con la terza puntata in onda oggi – 15 giugno 2025 – in prima serata su Rai Uno. Come sempre l’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.