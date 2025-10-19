Anticipazioni Makari 4, puntata in onda stasera domenica 19 ottobre 2025: Saverio ritrova una fidanzata del passato che gli affida un compito importante...

Anticipazioni Makari 4: cosa succederà nella puntata di stasera

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1 debutta Makari 4, la quarta stagione della serie con protagonista Claudio Gioè. Si tratta di 4 puntate suddivise in altrettante prime serate, che faranno compagnia ai telespettatori per ben 4 domeniche consecutive con le trame avvincenti e i colpi di scena della fiction ambientata nella splendida terra siciliana.

Ancora una volta protagonista il personaggio di Saverio Lamanna, giornalista tornato nella sua terra d’origine dove riscopre la passione per la scrittura e cerca in tutti i modi di aiutare la polizia nei più intricati casi d’indagine. Entrando nel merito delle anticipazioni Makari 4, riportate in un comunicato dell’Ufficio Stampa Rai, la puntata in onda questa sera s’intitola Ferragosto è Capo d’Inverno.

La vita di Saverio viene improvvisamente scombussolata dalla partenza di Suleima. Un colpo di scena improvviso apre la quarta stagione della serie, con la donna che decide di trasferirsi a Malta per alcuni mesi per questioni lavorative e per dare una svolta significativa alla carriera: un duro colpo da digerire per Saverio.

Anticipazioni Makari 4: dal passato di Saverio spunta un’ex fidanzata…

Proseguendo con le anticipazioni Makari 4 della puntata di questa sera, domenica 19 ottobre 2025, a scombussolare la vita di Saverio non è solo la partenza di Suleima per Malta ma anche un intricato caso d’indagine che vede coinvolto Ignazio Dinolfo, trovato assassinato.

Noto come il Mostro di Barrafato, l’uomo era stato condannato per un omicidio commesso 20 anni prima; per il giornalista non resta altro che indagare e scoprire che, proprio dal passato dell’uomo, arriveranno le verità e la soluzione al caso.

Novità anche in campo sentimentale per Saverio: torna infatti Michela, fidanzata con lo scrittore Edoardo Laurentano nonché suo futuro sposo, ma anche un clamoroso ritorno di un’ex fiamma del passato, Claudia. La donna ritrova il protagonista, che non vede da tanti anni, pronta a partire per l’Antartide: a lui chiede di ospitare sua figlia Arianna in sua assenza, e per Saverio sarà una bella gatta da pelare…