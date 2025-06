Anticipazioni Makari 4, trama della prossima stagione: Saverio Lamanna diviso tra Suleima e Michela

In prima serata su Rai1 ogni domenica stanno andando in onda le repliche di Makari 3, la fiction nata dai romanzi di Gaetano Savatteri che vede protagonista assoluto, oltre allo splendido paesaggio delle coste siciliani di Trapani e provincia, il giornalista Saverio Lamanna. Saverio, che ha il volto di Claudio Gioè in ogni puntata si trova suo malgrado coinvolto nei casi di cronaca che scuotono la cittadina mentre per quanto riguarda la sua vita privata è felicemente fidanzato con Suleima (Ester Pantano) giovane architetto. Tuttavia nella scorsa stagione i due sono entrati in piena crisi. Mentre il giornalista è rimasto ammagliato della professoressa Michela (Serena Iansiti)

Ed i telespettatori che hanno seguito questo triangolo con particolare interesse si chiedono come si evolverà nelle prossime puntate, cosa dicono le anticipazioni Makari 4? Ebbene la novità più eclatante riguarda proprio il personaggio interpretato da Serena Iansiti, l’insegnante antagonista di Suleima nella trame della nuove puntate avrà sempre più spazio, sarà al centro delle vicende e continuerà anche il suo rapporto con Saverio. Vedremo dunque nuove sviluppi che coinvolgeranno tutti i protagonisti e che segneranno una svolta importante: che Saverio lasci definitivamente Suleima per iniziare una relazione con Michela?

Mentre regna la confusione più totale su quando andranno in onda le nuove puntate di Makari 4, Serena Iansiti l’attrice che impersona Michela in Makari 3 ma che abbiamo visto in tantissime fiction Rai come Il commissario Ricciardi, Un passo dal cielo, I Bastardi di Pizzofalcone solo per fare alcuni esempi, ha concesso una lunga intervista a La voce dello schermo rivelando cosa ama di più del suo personaggio. “Di Michela ho amato sua vitalità, la sua freschezza, la voglia di buttarsi nelle varie situazioni e di cogliere l’attimo.” ha ammesso l’attrice e poi ha aggiunto che ha molte cose in comune con Saverio, entrambi sono appassionati di libri gialli e si lasciano incuriosire da ciò che gli accade intorno e già nel primo episodio è stata un valido aiuto con le indagini. Dunque che nelle puntate della nuova stagione di Makari 4 nasca una nuova coppia formata da Michela e Saverio.