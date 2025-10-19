Anticipazioni Makari 4, trama e novità della quarta stagione in onda da stasera su Rai 1: nella vita di Saverio arriva un incontro a sorpresa

Anticipazioni Makari 4: da stasera va in onda la quarta stagione

Claudio Gioè torna sul piccolo schermo nei panni del personaggio di Saverio Lamanna, amatissimo protagonista di Makari 4, che debutta questa sera in prima serata su Rai 1. Tornano in onda le avventure del celebre scrittore, giornalista e investigatore a partire da questa sera, domenica 19 ottobre 2025, con l’esordio della quarta stagione della fiction che terrà compagnia al pubblico in 4 serate e per 4 domeniche consecutive.

Ma che cosa accadrà in questa nuova stagione e quali sono le novità che i telespettatori dovranno aspettarsi, dalla trama al ricco cast di personaggi? Entrando nel merito delle anticipazioni Makari 4, riportate in un comunicato dell’Ufficio Stampa Rai, Saverio Lamanna torna protagonista e non mancherà al suo fianco il fedele Piccionello, interpretato da Domenico Centamore. Anche in questa stagione, lo scrittore e investigatore continuerà ad adoperarsi per risolvere i più complicati casi d’indagine a supporto della polizia. Verrà più volte messo a dura prova non solo nel lavoro, ma anche nella sua sfera più intima e sentimentale…

Anticipazioni Makari 4: ingresso a sorpresa nella vita di Saverio

Proseguendo con le anticipazioni Makari 4, Saverio dovrà fare i conti con un importante allontanamento: quello di Suleima che, dopo aver a lungo lavorato a Makari, si allontana dal paese per dare una svolta importante alla sua carriera. Ma, per un addio che si profila all’orizzonte, c’è anche un importante ritorno, quello di Michela, con cui Lamanna ha intrecciato una liaison nella precedente stagione… Il cuore del protagonista sarà dunque avvolto da una serie di dubbi sentimentali. E, anziché fare chiarezza, lo scrittore sarà ancor più sorpreso quando entrerà improvvisamente nella sua vita un’adolescente di nome Arianna, interpretata da Giovanna Rosace e dalla storia complicata.

Non solo novità nella vita di Saverio ma anche i punti fissi di sempre, gli amici come Marilù, Azrag, Giulio e suo padre che continueranno a supportarlo e a far parte della sua vita. E soprattutto ci sarà al suo fianco il suo fidato braccio destro Piccionello (Domenico Centamore) punto di riferimento per le sue conquiste. Tra novità e le conferme di sempre, non mancheranno però le sorprese e i colpi di scena nella vita del protagonista…