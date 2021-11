Anticipazioni Mare fuori 2, seconda puntata/ Paola Vinci sola contro tutti?

Mare fuori 2, anticipazioni seconda puntata 24 novembre

La seconda puntata di “Mare fuori 2” andrà in onda martedì prossimo 24 novembre, sempre alle 21.20 su Rai 2. Le vicende dei giovani dell’Istituto di Pena Minorile sono riprese dopo la morte di Ciro, ucciso da Filippo Ferrari per difendere l’amico Carmine. Pirucchio ora vuole vendicare Ciro, mentre Nina vorrebbe sposare Carmine, da cui ha avuto una figlia. Inoltre fa ritorno Pino ‘o Pazzo.

A gestire l’istituto c’è Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, che però non può più contare su Massimo Valenti (Carmine Recano), che ha lasciato il suo posto di comandante della polizia penitenziaria: “In questa seconda stagione Paola si trova non solo a gestire il carcere e le vendette al suo interno, ma anche le persone che aspettano fuori i ragazzi. In particolare, Futura, la neonata di Carmine, uno dei detenuti, che le verrà affidata”, ha anticipato l’attrice al Radio Corriere.

Mare fuori 2, episodi “Io non sono come vuoi” e “Amare chi fa male”.

In questa seconda stagione Massimo Valenti mostrerà un nuovo lato di sé: “Se nella prima stagione abbiamo conosciuto Massimo come un uomo forte, sicuro, senza esitazioni, che ha sempre rifiutato logiche di certi ambienti, nelle nuove puntate troveremo un personaggio diverso, segnato dal dolore della morte di Ciro e dall’agguato di camorra subito da Carmine”, ha spiegato Carmine Recano al Radio Corriere.

Valenti entra in crisi e decide di lasciare il suo posto per non aver capito cosa stesse avvenendo all’interno del carcere. La travolgente colonna sonora della seconda stagione di “Mare Fuori” è firmata ancora una volta da Stefano Lentini. Nella seconda puntata di “Mare Fuori 2”, in onda martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2, andranno in onda gli episodi “Io non sono come vuoi” e “Amare chi fa male”.

