ANTICIPAZIONI MARE FUORI 2, SESTA PUNTATA/ Il vero colpevole della morte di Nina è…

Mare fuori 2, finale di stagione: cosa succederà?

La sesta e ultima puntata di “Mare fuori 2” andrà in onda mercoledì prossimo 22 dicembre, sempre alle 21.20 su Rai 2. La fiction, con protagonisti Carolina Crescentini e Nicolas Maupas, è giunta ormai alla conclusione, ma in molti sperano in una terza stagione a partire da Valentina Romani, attrice che interpreta Naditza: “Spero in una terza stagione, però non voglio sbilanciarmi troppo perché non dipende da me, lo spero. Ci sarebbe tanto da raccontare”, ha detto intervistata da FanPage. E ha aggiunto: “È una serie educativa che vuole aiutare i ragazzi a reinserirsi nella società, nella versione migliore di loro stessi, e credo che un altro punto di forza sia il fatto che è una serie che abbraccia molti generi”. Nella puntata finale di “Mare Fuori 2” andranno in onda gli episodi “La colpevolezza dell’innocenza” e “Il punto di rottura”.

Mare fuori 2, trama episodi “La colpevolezza dell’innocenza” e “Il punto di rottura”

Nell’episodio “La colpevolezza dell’innocenza” Carmine si trova faccia a faccia con Pirucchio, ma non riesce ad ucciderlo. Intanto Massimo scopre che il vero colpevole della morte di Nina non è lui. Filippo e Carmine decidono di fuggire dall’IPM servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c’è Wanda Di Salvo (madre di Carmine) che vuole uccidere Edoardo. I due amici si ritrovano in pericolo di vita. In “Il punto di rottura” Filippo e Carmine riescono a salvarsi dall’esecuzione destinata a Edoardo. I due corrono a fermare il matrimonio di Naditza con il cugino. Rosa, la sorella di Ciro, fa visita a Edoardo in carcere per dirgli che Mimmo è un traditore. La ragazza minaccia Carmine: è colpa sua se suo fratello è morto. Cardiotrap scopre che Gemma ha visto Fabio e corre ad affrontare il ragazzo. Kubra e Pino sono sempre più innamorati…

