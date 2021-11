Anticipazioni Mare Fuori 2, terza puntata/ Massimo torna all’IPM, Sasà nei guai

Mare fuori 2, anticipazioni seconda puntata 1 dicembre

La terza puntata (di 6 totali, 12 episodi) di “Mare fuori 2” andrà in onda martedì prossimo 1° dicembre, sempre alle 21.20 su Rai 2. Nei nuovi episodi vedremo Massimo Valenti, interpretato da Carmine Recano, riprendere il suo posto di comandante di polizia penitenziaria. All’inizio della nuova stagione, infatti, Massimo ha lasciato il lavoro dopo la morte di Ciro e l’agguato a Carmine, a cui il poliziotto è molto affezionati: i due eventi lo hanno messo molto in crisi. Ma la morte di Nina lo convince riprendere il suo posto al fianco dei ragazzi. “Se nella prima stagione, abbiamo conosciuto un Massimo con moltissime certezze, quest’anno, invece, troveremo un Massimo che dovrà fare un percorso diverso, dovrà fare i conti con i suoi sensi di colpa e capire cos’è cambiato dentro di sé. Ad un certo punto lascerà l’IPM per poi successivamente tornarci”, ha spiegato l’attore Carmine Recano a TvBlog.

Mare fuori 2, episodi “Il passato che ritorna” e “La mamma è sempre la mamma”.

Nella terza puntata di “Mare Fuori 2”, in onda mercoledì 1° dicembre, in prima serata su Rai 2, andranno in onda gli episodi “Il passato che ritorna” e “La mamma è sempre la mamma”. Nel primo episodio Massimo Valenti (Carmine Recano) riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine (Massimiliano Caiazzo) e scoprire chi ha ucciso Nina (Greta Esposito). Intanto Cardiotrap (Domenico Cuomo) riceve una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto. Nel secondo episodio Paola (Carolina Crescentini) riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola Futura, la figlia di Carmine e Nina. Edo (Matteo Paolillo) e i suoi scoprono che Sasà” (Filippo Soave) è dentro per stupro, anche se il ragazzo si professa innocente, e non gli danno pace. Per proteggere il figlio, Luisa (Enrica Pintore) circuisce Lino (Antonio De Matteo), il responsabile corrotto dell’istituto.

