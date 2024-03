Anticipazioni Mare Fuori 4 sesta puntata/ Un regalo inaspettato per Rosa…

Mare Fuori 4, anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2024

Il consueto appuntamento con Mare Fuori 4, ogni mercoledì sera su Rai Due, è ancora nel pieno dei suoi intrecci con la complicità dei protagonisti ma buona parte dei telespettatori hanno già la mente rivolta alle anticipazioni della sesta puntata, in onda la prossima settimana. Come di consueto, la serata sarà suddivisa in due episodi: rispettivamente il numero 11 e 12 dai titoli: “Tenere accesa la speranza” e “Il regalo”.

Osservando le anticipazioni sulla sesta puntata di Mare Fuori 4, vediamo come importanti risvolti potrebbero riguardare Massimo e donna Wanda. Entrambi sono alle prese con il futuro di Carmine e Rosa e le sorti dei due giovani potrebbero presto cambiare. Nel frattempo Cucciolo e Micciarella prenderanno la decisione di dare seguito ai propositi criminali che da tempo aleggiano nei loro progetti.

Anticipazioni Mare Fuori 4, la trama degli episodi di mercoledì 20 marzo 2024

Il secondo episodio che andrà in onda mercoledì prossimo – per la sesta puntata di Mare Fuori 4 – ci racconterà invece del destino di Sofia. La giovane sarà posta di fronte ad un bivio; da una parte le sorti di Kubra, dall’altra quelle di Beppe. Intanto, Alina inizierà a superare quei blocchi che ostacolavano perfino la sua capacità di dialogare con le persone. La nuova pace interiore conquistata la aiuterà a fare i conti non solo con il presente ma soprattutto con i fantasmi del passato.

Stando alle anticipazioni della sesta puntata di Mare Fuori 4, al centro delle vicende dovrebbe esserci anche uno dei personaggi più amati della serie tv, Rosa. Evitando spoiler, per la giovane arriverà una notizia molto attesa in aggiunta ad un regalo particolarmente inaspettato.

