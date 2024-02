Anticipazioni Mare Fuori 4/ Terza puntata 28 Febbraio: Silvia scopre che Alfredo è sposato

Anticipazioni Mare Fuori 4, la terza puntata in onda su Rai 2 il 28 febbraio

La seconda puntata di Mare Fuori 4 si sta per concludere e gli appassionati vogliono subito scoprire le anticipazioni della terza puntata, che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 28 febbraio 2024. Gli episodi infatti sono disponibili su Rai Play, ma c’è chi preferisce seguirli in chiaro ogni mercoledì. Le vicissitudini dei protagonisti della serie incentrata sui detenuti e sul personale di un immaginario IPM di Napoli stanno andando avanti con tanti colpi di scena. In questa occasione in particolare c’è stata una svolta nella storia tra Rosa e Carmine, con la ragazza che ha deciso definitivamente di allontanarsi. Lui si struggerà per questa scelta e si arrabbierà molto dopo averla vista con Luigi, al punto da picchiare i fratelli Di Meo.

Il prossimo episodio rappresenterà un momento chiave anche per la relazione tra Silvia e Alfredo. La detenuta avrà la possibilità di uscire dal penitenziario in occasione del suo compleanno, proprio grazie all’avvocato, che la porta fuori a cena. È a ristorante però che la ragazza scopre che quest’ultimo è sposato. La reazione di lei sarà furiosa, al punto che gli punta un coltello alla gola, minacciandolo di morte nel caso in cui le si fosse ancora avvicinato.

Anticipazione Mare Fuori 4, terza puntata: la morte di Alfredo

Le anticipazioni della terza puntata di Mare Fuori 4 rivelano che questa sarà proprio l’ultima apparizione di Alfredo, che però non morirà per mano di Silvia. Ad ucciderlo infatti è Raffaele, che pretende di sapere da lui dove si trova il denaro dei Ricci e gli spara al termine di una colluttazione. È poco prima di spirare che l’avvocato ribadirà il suo sentimento nei confronti della ragazza. Nessuno adesso ha idea di dove siano i soldi. È per questo che provoca la rabbia di Edoardo, che poco dopo scoprirà che diventerà presto papà, perché Teresa è incinta.

Nel corso di questo episodio ci sarà modo di approfondire anche il passato di Giulia, l’adolescente conosciuta anche con lo pseudonimo di Crazy J. Si scopre che è stata vittima di revenge porn da parte di un suo ex ragazzo e che anche la madre non ha mai accettato questo episodio, al punto da rinnegarla. È per questo motivo che il suo carattere è apatico.











