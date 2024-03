Anticipazioni Mare Fuori 4 ultima puntata/ Finale di stagione: un doloroso bivio per Rosa Ricci…

Mare Fuori 4, anticipazioni ultima puntata in onda mercoledì 27 marzzo

Siamo quasi giunti alla conclusione di un quarto capitolo entusiasmante, carico di colpi di scena e denso di emozioni; mercoledì prossimo – 27 marzo – andrà in onda l’ultima puntata di Mare Fuori 4 e buona parte dei telespettatori sono già rivolti alle anticipazioni dell’atto conclusivo. La serie è nel momento catartico, buona parte dei nodi da sciogliere troveranno una risoluzione proprio nell’ultimo appuntamento con la serie tv.

Prima di addentrarci nelle anticipazioni dell’ultima puntata di Mare Fuori 4 – in onda mercoledì 27 marzo su Rai Due – ricordiamo che l’ultimo capitolo della serie tv è disponibile integralmente anche sulla piattaforma di streaming Rai Play. Scopriamo ora quali saranno le sorti dei protagonisti quando è ancora in corso il penultimo episodio.

Anticipazioni Mare Fuori 4, ultima puntata: la trama

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Mare Fuori 4 vedono protagonisti Cucciolo e Micciarella, ormai prossimi a mettere in scena il loro piano criminale. Dopo la spaccatura creatasi all’interno della struttura, andranno dritti per la propria strada ignorando i rischi del percorrere una strada che già in passato li ha portati su binari poco felici. Nel frattempo però, la madre dei ragazzi potrebbe cambiare le loro sorti.

Presso l’IPM sarà accolto anche un nuovo ragazzo, il tutto mentre Silvia cercherà in Lino la spalla su cui contare per riprendere contatto con la propria vita. Al centro delle vicende non mancherà Rosa Ricci, nel pieno di un dissidio interiore tra la sua famiglia e i propositi nuziali. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Mare Fuori 4, sarà interessante anche il processo psicologico di Edoardo che finalmente ritroverà se stesso.

