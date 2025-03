Anticipazioni Mare Fuori 5, Alfonso Capuozzo svela: “Simone non è nato cattivo, c’è diventato”/h2>

Dalla mezzanotte di oggi sono disponibili in streaming su Raiplay i primi sei episodi di Mare Fuori 5, la fiction di successo di Rai2 che racconta la difficile realtà dei ragazzi dell’IPM di Napoli. Ci saranno i personaggi storici come il comandante Massimo (Carmine Recano), Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmela Valestro (Giovanna Sannino). Non ci saranno altri amati personaggi come Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) ed Edoardo Conte (Matteo Paolillo) ma ci saranno delle interessanti new entry, tra cui Simone che è impersonato da Alfonso Capuozzo.

Miss Fallaci finisce nel mirino dell'AI: 'Oriana Fallaci' stronca la fiction Rai1 / "Bambola priva di rabbia"

E proprio il giovane attore intervistato dal magazine Chi ha fornito delle brevi anticipazioni Mare Fuori 5 e sul suo personaggio senza sbilanciarsi troppo: “Viene dalla strada, da una vita difficile.” Alfonso si è limitato a definire Simone ‘monello’ per poi aggiungere: “Posso dire soltanto che grazie allo studio di questo ruolo ho sperimentato ed ho potuto capire, per esempio, che nessuno nasce cattivo.” Lui per fortuna ha avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia sana, e non ha mai avuto a che a fare con certe realtà difficili che lasciano il segno.

Mare Fuori 5, Maria Esposito: "Fidanzato per Rosa? Spero di no dopo Carmine"/ "Sarà in conflitto con Carmela"

Alfonso Capuozzo, Simone di Mare Fuori 5: “Prima facevo il pizzaiolo, vengo da una famiglia umile”

Durante l’intervista al magazine Chi, Alfonso Capuozzo oltre a parlare del suo personaggio Simone e fornire delle piccole anticipazioni Mare Fuori 5 si è sbilanciato sulla sua vita, ha rivelato che prima di intraprendere la carriera d’attore e di superare il provino per la fiction faceva il pizzaiolo e che viene da una famiglia semplice ed umile ed i suoi genitori sono, ovviamente, fieri ed orgogliosi di lui. Tuttavia lui non vuole crearsi delle aspettative per il futuro, spera di poter vivere facendo l’attore ed in quel caso, se diventasse ricco e famoso, saprebbe già cosa fare: “Credo che se diventerò una star e farò tanti soldi starò in montagna con gli animali che, non avendo parole, non hanno pregiudizi.”