Mare Fuori 5 ha finalmente fatto il suo debutto su Raiplay oggi 12 marzo, ma andrà in onda anche su Rai 2 a partire dal 26 marzo. Inutile dire che il primo quesito a cui la nuova stagione dovrà dare risposta è: chi ha ucciso Edoardo Conte? Tante sono le teorie che si sono sviluppate dopo il drammatico finale della quarta stagione, in cui Edoardo, durante la ricerca dei soldi dei Ricci, viene colpito mortalmente alla testa nella tomba della famiglia, e lì viene rinchiuso.

Si è creduto che ad uccidere Edoardo Conte sia stata proprio Rosa Ricci, che si trovava nel cimitero per lo stesso motivo: i soldi. L’altra teoria riguarda invece Carmela, moglie di Edoardo e unica a sapere che il ragazzo si sarebbe trovato nella tomba dei Ricci in piena notte. L’uscita dei primi sei episodi di Mare Fuori 5 ha portato a galla la verità che è ben diversa da ciò che il pubblico si aspettava.

Anticipazioni Mare Fuori 5: ecco chi ha ucciso davvero Edoardo Conte

Se non volete scoprire il nome dell’assassino di Edoardo, vi consigliamo di interrompere la lettura a questo punto. Se invece siete curiosi, vi spoileriamo che, ad uccidere Edoardo alla fine di Mare Fuori 4, non è stata Rosa, né tantomeno sua moglie Carmela, bensì un insospettabile: Milos. Ebbene sì, è stato proprio uno degli amici più longevi e fedeli di Edoardo a mettere fine alla sua vita, dopo aver raggiunto lui stesso la tomba dei Ricci per rubarne i soldi. A confessarlo è stato proprio Milos a Luigi, tentando di convincerlo a fuggire insieme a lui e al bottino rubato. Alla base dell’omicidio c’è, però, non solo il denaro ma anche la vendetta. Per Milos, Edoardo è il motivo per il quale lui e Luigi non possono più stare insieme. Spinto da questo sentimento, è arrivato a commettere il gesto estremo.