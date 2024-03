Anticipazioni Mare Fuori 5, ci sarà la quinta stagione?/ I rumor sul possibile addio di Massimiliano Caiazzo

Anticipazioni Mare Fuori 5, cosa sappiamo sulla quinta stagione della serie tv

Mentre l’ultima puntata del quarto capitolo è ancora in corso, un dubbio in particolare attanaglia gli appassionati: Mare Fuori 5 ci sarà? Le anticipazioni sulla quinta stagione della serie tv sono fortunatamente confortanti in tal senso, perchè stando agli ultimi rumor il seguito della trama è già stato annunciato al netto di corpose novità che sicuramente alimenteranno il rischio spoiler per i fan della saga.

MARE FUORI 4/ Diretta ultima puntata 27 marzo 2024 e anticipazioni: Edoardo è stato ucciso?

In riferimento alle anticipazioni sulla quinta stagione di Mare Fuori, le prime novità sono arrivate proprio in occasione della presentazione del quarto capitolo e direttamente dal produttore Roberto Sessa. Quest’ultimo non solo ha confermato che Mare Fuori 5 ci sarà, ma anche rilanciato parlando anche del sesto capitolo già in programma per dare seguito alla trama con risvolti che si fatica solo ad immaginare.

Chi ha colpito Edoardo nel finale di Mare Fuori 4?/ Da Rosa Ricci a Carmela: le teorie sul colpevole

Mare Fuori 5, quando va in onda: spoiler sul cast della quinta stagione

Stando alle anticipazioni su Mare Fuori 5 proposte dal portale Style Magazine, non ci sarà Ivan Silvestrini nel ruolo di regista e Cristiana Farina come sceneggiatrice. Per il quinto capitolo della serie tv hanno collaborato ben 5 sceneggiatori, con la regia affidata a Ludovico Di Martino. Il suo contributo è ben noto per i fan di un altro titolo particolarmente seguito dai telespettatori italiani: Skam Italia, il quale ha curato la terza stagione.

Assodato che Mare Fuori 5 ci sarà, le anticipazioni della prossima stagione sono anche rivolte alla formazione del cast e ad eventuali addii o ritorni altisonanti. Sembra certa l’assenza di Giacomo Giorgio, già assente nel quarto capitolo salvo una breve partecipazione attraverso dei flashback. Anche Giuseppe Tantillo, nei panni dell’avvocato Alfredo D’Angelo, dovrebbe essere assente nel quinto capitolo della serie tv. Si vocifera anche della possibile assenza di Massimiliano Caiazzo, nel ruolo iconico di Carmine Di Salvo; mancano però ulteriori certezze sull’effettiva formazione del cast di attori. Per quanto riguarda invece la data di esordio, il periodo da segnare in rosso sul calendario sarebbe febbraio 2025.

Edoardo muore in Mare Fuori 4?/ Colpo di scena sul finale: la verità sul futuro del personaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA