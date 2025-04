Anticipazioni Mare Fuori 5, il dramma di Tommaso: dal passato traumatico a colpevole di omicidio

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Mare Fuori 5 e dalle anticipazioni si scopre che farà il suo ingresso nel carcere minorile Tommaso, il nuovo O’ Chiattillo, così soprannominato perché figlio di gente per bene con una famiglia solida alle spalle. Il giovane interpretato da Manuele Velo, finisce dietro le sbarre dopo aver causato la morte di un ragazzo che gli ha rubato una catenina d’oro che per lui aveva un importante significato affettivo. A questo punto, salito a bordo della sua moto, investe il ladro causandone la morte e così, poco dopo, verrà arrestato e portato nell’Istituto Penitenziario Minorile.

Le anticipazioni Mare Fuori 5 svelano che nelle prossime puntate verrà fuori un retroscena scioccante sul passato del giovane. Facendo un passo indietro, nel corso dei due episodi trasmessi nella puntata di questa sera si è scoperto cos’è successo a Tommaso di Mare Fuori 5, il dramma che lo ha colpito. Durante una stesa al lunapark mentre lui passeggiava con il fratelli Eugenio c’è stata una stesa ed il piccolo è rimasto ucciso nella sparatoria. Chi ha ucciso davvero il fratello di Tommaso, Eugenio? Chi aveva ordinato quella stesa? Nel frattempo Tommaso (Manuele Velo), che continuerà a vedere gli altri giovani detenuti come criminali senza speranza, dovrà fare i conti con i sui traumi del passato, con il senso di colpa per la morte del fratellino ma anche con quello di aver causato la morte di un suo coetaneo.

Chi ha ucciso davvero il fratello di Tommaso, Eugenio? Il colpo di scena finale

Le puntate che ogni mercoledì vengono trasmesse in prima serata su Rai1 sono già disponibili su Raiplay dal 26 marzo 2025. E dunque chi ha intenzione di seguire passo passo le puntate su Rai2 non continui a leggere. Per coloro che invece vogliono scoprire come finisce Mare Fuori 5 e cosa succede a tutti i vari personaggi di seguito sono riportate le anticipazioni sulle prossime puntate di Mare Fuori 5 e svelato che ha ucciso davvero il fratello di Tommaso, Eugenio. Il giovane, infatti, è pieno di rabbia e risentimento per la citta in cui vive perché a distanza di anni non si è ancora scoperto chi è stato colui che ha ucciso il fratello. Nel corso delle puntate la verità verrà a galla e sarà sorprendente: Carmela rivelerà a Rosa che ad ordinare quella stesa è stato suo fratello Ciro Ricci. Infatti, nonostante l’iniziale diffidenza Rosa e Tommaso stringeranno una sincera amicizia e la scoperta della verità sarà un durissimo colpo per il personaggio interpretato da Maria Esposito.