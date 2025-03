Quando esce Mare Fuori 5 in streaming su Raiplay: disponibili i primi sei episodi dal 12 marzo 2025

L’attesa è finita e finalmente l’attesissima fiction di Rai2 ambientata nell’IPM (Istituto Penitenziario Minorile) di Napoli è pronta a tornare con i nuovi episodi. Quando esce Mare Fuori 5 in streaming su Raiplay? La domanda ha finalmente una risposta chiara e netta: proprio oggi a partire dalla mezzanotte, alle 00.00 di mercoledì 12 marzo 2025 saranno disponibili per la visione i primi sei episodi ovvero le prime tre puntate, in esclusiva sulla piattaforma Raiplay. I più curiosi quindi potranno già sintonizzarsi per vedere le vicende dei vecchi e dei nuovi protagonisti della serie più famosa di Rai2.

Anticipazioni Un posto al sole settimanali dal 10 al 14 marzo 2025/ Michele ferito da un colpo di pistola

Mare Fuori 5 sarà composto da sei puntate in tutto ed è possibile seguire le prime tre (composte da sei episodi) in streaming su Raiplay a partire, appunto come sopradetto, dalla mezzanotte di oggi. Ogni episodio avrà la durata di 50 minuti ed è possibile seguirlo direttamente sul sito Raiplay accedendo dall’App o dal sito web www.raiplay.it. Mare Fuori 5 esce in tv, invece, a partire da mercoledì 26 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai2, il finale di stagione è previsto per mercoledì 30 aprile 2025, sempre su Rai2. Svelate tutte le informazioni fondamentali sulla messa in onda ed in streaming sveliamo anche qualche anticipazioni Mare Fuori 5.

Imma Tataranni 4 anticipazioni: perché Valentina in crisi con la madre?/ Drastica decisione dopo una scoperta

Anticipazioni Mare Fuori 5: trama stravolta tra clamorosi addii e nuovi arrivi

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Mare Fuori 5, nelle nuove puntate ci saranno solo alcuni dei personaggi storici. Ampio spazio avrà Rosa Ricci (Maria Esposito) ormai capoclan della camorra dopo l’omicidio del padre Don Salvatore (Raiz). Dopo il drammatico addio a Carmine (Massimiliano Caiazzo) sarà concentrata sugli affari alla ricerca di nuove alleanze. Ci saranno poi il Comandante Massimo (Carmine Recano) la direttrice dell’IPM Sofia (Lucrezia Guidone) e poi Clotilde Esposito e Giovanna Sannino nei panni rispettivamente di Silvia e Carmela. Non ci saranno nel cast tutti gli altri personaggi storici come (Massimiliano Caiazzo) Carmine, (Nicolas Maupas) Filippo e (Valentina Romani), Naditza. Al loro posto nuovi volti con delicate e complesse storie alle spalle: Sonia (Elisa Tonelli) Tommaso (Manuele Velo), Simone sarà interpretato da Alfonso Capuozzo e Marta da Rebecca Mogavero.