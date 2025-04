Anticipazioni Mare Fuori 5, oggi 30 aprile 2025: Carmela ha un piano

Torna anche questa sera una nuova puntata di Mare fuori 5, in onda su Rai 2 oggi 30 aprile 2025. Cosa succederà nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli? Come sappiamo i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e anche stavolta non sarà da meno. Del resto, la serie si prepara all’appuntamento finale della settimana prossima. Ma passiamo subito a scoprire cosa ci riserva la puntata di oggi con il primo e il secondo episodio.

Maria Corleone, grave lutto per Fortunato Cerlino sul set: morto il papà/ "Giorno dopo tornato a recitare"

La quinta puntata si aprirà con un episodio intitolato “L’eco del male“, un vero e proprio ritorno al passato dove Massimo e Rosa saranno costretti a fare i conti con un segreto che riaffiora dopo diversi anni. Si tratta di qualcosa che li metterà a dura prova turbandoli addirittura di notte. Parallelamente, però, alcuni detenuti stanno architettando qualcosa per sconvolgere i piani del carcere. Non solo. Nella quinta puntata sarà protagonista Carmela, la quale vuole architettare un piano per la sua vendetta e rischia di diventare piuttosto violenta. Le cose si mettono male anche per Dobermann, che non sta bene e viene salvato da Beppe, il quale capisce che sta avendo un importante crollo emotivo.

FBI Most Wanted 6, anticipazioni puntata stasera 28 aprile 2025/ Nuovi casi per Remy e la sua squadra

Anticipazioni Mare Fuori 5, oggi 30 aprile 2025: Cardio in crisi

Come sempre a Mare Fuori 5 le tensioni sono all’ordine del giorno. Appena Beppe interviene, Carmela lo obbliga a obbedire a un mandato. E così continuerà il secondo episodio intitolato “Un’altra vita“, dove invece arriverà anche Donna Wanda a scontrarsi con Carmela dato che quest’ultima vuole estendere la sua potenza anche fuori dall’Istituto di Pena. Anche per Cardio ci saranno diversi intoppi: il ragazzo ha paura per il suo futuro e viene schiacciato dalla paura, ma fortunatamente Alina e Pino cercano di aiutarlo. Certo è che tutti i ragazzi stanno lottando per avere una seconda possibilità, ma a volte il passato si fa risentire, bloccando i loro sogni.

Quando finisce Il paradiso delle signore, slitta ancora il finale di stagione/ Anticipazioni ultime puntate

Per vedere la quinta puntata di Mare Fuori 5 è necessario collegarsi su Rai 2 mercoledì 30 aprile 2025 a partire dalle 21.20. Per chi si fosse perso tutti gli episodi precedenti o volesse recuperare o rivedere la puntata, è possibile accedere alla piattaforma RaiPlay.