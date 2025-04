Una nuova puntata, 2 episodi pronti ad essere divorati dai milioni di appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un briciolo delle emozioni del quinto capitolo; le anticipazioni Mare Fuori 5 per l’appuntamento di questa sera – 2 aprile 2025 – su Rai Due promettono scintille e soprattutto un buon numero di colpi di scena. Nuovi innesti nel cast; arriva un nuovo volto all’IPM e sarà soprattutto il suo passato a destare l’attenzione dei telespettatori. Intanto, lo scontro a distanza tra Carmela e donna Wanda prosegue con non pochi momenti di tensione.

Manuele Velo, chi è Tommaso di Mare Fuori 5: ha una fidanzata? Età e curiosità/ "Entrato nella cast per caso"

Donna Wanda teme Carmela, intanto una new entry… Anticipazioni Mare Fuori 5, seconda puntata 2 aprile 2025

Le anticipazioni Mare Fuori 5 – per la puntata di questa sera, 2 aprile 2025 – partono dall’episodio ‘I rischi della fiducia’. Al centro della scena il clan di Carmela che, grazie al contributo della giovane, prosegue nella sua crescita che ovviamente non può che destare il dissenso e i timori di donna Wanda. La questione è quanto mai ostica e il rischio che la paura dilagante degeneri in scontro è quanto mai concreto. Nel frattempo, Teresa – ancora ignara delle sorti di Edoardo – non ha intenzione di mollare la presa e resta sulle tracce del ragazzo.

Ciro sapeva che la madre era viva! Tutta la verità sul passato di Rosa Ricci/ Anticipazioni Mare Fuori 5

Una new entry per l’IPM: arriva Tommaso. A colpire è la circostanza familiare del ragazzo, benestante, ma cresciuto con uno spirito di rabbia quasi ingiustificata che fin dai primi attimi lo mette in un’atmosfera di conflittualità con tutti i detenuti. Nel frattempo, torna l’armonia per i fratelli Cucciolo e Milos; i due finalmente sembrano pronti a mettere una pietra sopra il passato e riprendere il cammino che avevano intrapreso prima dell’allontanamento.

Mare Fuori 5, anticipazioni prossima puntata 2 aprile 2025/ Teresa cerca ancora Edoardo…

Anticipazioni Mare Fiori 5, seconda puntata 2 aprile 2025: Carmela rischia di perdere il controllo del clan…

Le anticipazioni Mare Fuori 5 – per la puntata di questa sera, 2 aprile 2025 – proseguono con l’episodio ‘Non è colpa tua’. Al centro della scena ancora il nuovo arrivato all’IPM, Tommaso, che questa volta riesce ad indispettire Rosa Ricci. La questione ovviamente è spigolosa e per lui le ripercussioni potrebbero essere più gravi del previsto. Intanto, la situazione del clan inizia a diventare qualcosa di troppo grande e importante da gestire per Carmela; una circostanza che chiaramente crea buoni auspici in donna Wanda che puntata sulla sua disfatta senza la necessità di un intervento diretto.

Il rapporto tra Massimo e Micciarella è sempre più stretto; i due ragazzi, dopo le ultime esperienze vissute, sembrano capirsi di più. Una circostanza che spinge il primo a fare una proposta all’amico; una scelta che non può arrivare subito ma che potrebbe cambiare la vita di entrambi. Nel frattempo – stando alle anticipazioni Mare Fuori 5 – Simone potrebbe creare più di qualche problema durante una rissa all’IPM.

Mare Fuori 5, dove e quando vedere la seconda puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Mare Fuori 5 non potevano che alimentare ulteriormente le attese dei fan; per chi non volesse perdersi le emozioni della seconda puntata, appuntamento oggi – 2 aprile 2025 – in prima serata su Rai Due. I 2 nuovi episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e già presenti on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.