Anticipazioni Mare Fuori 6, spoiler sulle puntate della nuova stagione: guai per Lino, Massimo insieme a Maria

L’ultima puntata di Mare Fuori 5 sta per finire e dalle anticipazioni su come finisce la fiction di Rai2 si scopre che il finale sarà ‘apertissimo’ con tantissimi colpi di scena, risvolti rimasti incompiuti, vicende in sospeso e tanto altro che lasciano intendere non solo che Mare Fuori 6 si farà ma anche quale sarà la trama della nuova stagione. Infatti non mancano già le prime anticipazioni Mare Fuori 6. Il destino di Lino sarà appeso ad un filo quando il comandante Massimo inizierà ad indagare su chi ha fornito la droga ai milanesi. Dalla confessione di Diego il Comandante intuirà che sia stato Lino non solo a chiudere un occhio sulla droga di Federico e Samuele ma anche a metterla nella cella di Angelo per incastrarlo.

Dalle anticipazioni Mare Fuori 6 sulle prossime puntate si scopre che Lino possa essere scoperta e passare dei guai molto seri. Al centro delle trame, tuttavia, non mancheranno anche momenti di leggerezza come la storia d’amore che sta nascendo tra il comandante Massimo e Maria, la mamma di Rosa Ricci. Nella scena finale, infatti, tra i due scatterà un bacio inaspettato e improvviso segno che nascerà un sentimento forte nelle nuove puntate. Ed a proposito d’amore nella prossima stagione spazio avrà anche un’altra coppia, quella formata da Silvia ed Angelo. Storia d’amore che però potrebbe essere ostacolata se Angelo le confessasse la verità sull’incidente della sorella e sul motivo per cui lui ha mentito sulla famosa notte durante l’omicidio dell’avvocato Alfredo.



Anticipazioni Mare Fuori 6, spoiler bomba: chi ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso?

Le anticipazioni Mare Fuori 6 non sono finite qui, dagli spoiler clamorosi sulla sesta stagione di Mare Fuori 6 rivelano che si scoprirà chi ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso. L’ultima scena della quinta stagione si è conclusa con i due vittime di un agguato, Tommaso nel tentativo di difendere Rosa è stato gravemente colpito, non è chiaro se morirà o ce la farò ma il fatto che dopo essere caduto a terra abbia rivisto il fratellino lascia intendere che il suo destino sarà tragico.



La curiosità dei fan, tuttavia, è rivolta anche altrove: chi ha sparato a Rosa Ricci e Tommaso? Le ipotesi più gettonate sono tre: Carmela perché assetata di potere e vendetta ha voluto fare fuori la ‘rivale’, Simone per eseguire l’ordine lasciatogli da Donna Wanna prima che morisse oppure Cucciolo per vendicare Milos convinto che sia stata Rosa ad ordinarne l’esecuzione? Nella sesta stagione il mistero verrà svelato ma, salvo colpi di scena clamorosi, a sparare a Rosa Ricci e Tommaso è stata Carmela. Gli indizi sono tanti: le due ex amiche poco prima avevano litigato e la Ricci l’ha presa a schiaffi, la sagoma che si intravede al Luna Parka sembra una donna, la pistola usata è la stessa con cui Carmela ha ucciso Milos.



Mare Fuori 6, anticipazioni nuove puntate: torna Carmine dopo la morte della madre?

Rivelate le anticipazioni Mare Fuori 6 ed i possibili intrecci di trama non resta che focalizzarci su un’indiscrezione che circola sul web ma che non ha ancora avuto riscontri nei diretti interessati. Secondo i rumor sembrerebbe che nella prossima stagione di Mare Fuori tornerà Carmine Di Salvo, protagonista delle prime quattro stagioni ed impersonato da Massimiliano Caiazzo. La morte di Donna Wanda, sua madre, potrebbe spingerlo a tornare a Napoli con la figlia Futura anche solo per un breve cameo. Per il momento però si tratta solo di suggestioni. Quel che è certo è che dopo due stagioni un po’ criticate per via di una trama non lineare gli ascolti di quest’ultima sono stati ottimi e cresce sempre più l’attesa per la sesta stagione.