Che fine fa Giovannino in Maria Corleone 2? Anticipazioni prossime puntate: il piccolo rischia di morire?

La prima stagione di Maria Corleone si è chiusa con una drammatica domanda: che fine Giovannino, il figlio della protagonista? E dalle anticipazioni Maria Corleone 2 si scopre che le sorti del piccolo saranno al centro delle trame anche delle nuove puntate. Nella scorsa stagione la protagonista, interpretata da Rosa Diletta Rossi, dopo la morte del fratello gemello Giovanni e con il padre Don Luciano gravemente ferito ha deciso di prendere in mano le redini del clan mafioso della famiglia e per farlo dovrà rinunciare a tanto anche e soprattutto al figlio. Incinta al nono mese, infatti, partorito un bambino che ha chiamato Giovanni in onore del fratello morto e che ha affidato alle cure della sorella Sandra al marito Luca Spada, magistrato, ha rivelato che il figlio era morto in grembo.

Ed adesso che cosa succede a Giovannino in Maria Corleone 2? Dalle anticipazioni si scopre che il piccolo continuerà a vivere con la zia sempre più nascosto ed al riparo da nuovi pericoli ma i rischi diventano sempre più gravi ed alti. La famiglia Corleone dovrà affrontare non solo la famiglia degli Zerilli con Tony che cercherà di ucciderli ma Maria dovrà affrontare anche un nuovo nemico. Matteo Lombardo che vuole portare via ai Corleone il controllo sul porto di Palermo. E tra dilemmi morali, affetti lacerati e un istinto criminale che continua a riaffiorare, faide tra clan e criminalità Giovannino e Sandra rischieranno di morire…

Anticipazioni Maria Corleone 2, Rosa Diletta Rossi svela: “Maria è tra due fuochi”

Nel frattempo delle anticipazioni Maria Corleone 2 le ha fornite l’attrice Rosa Diletta Rossi in alcune interviste. La giovane attrice ha rivelato che il suo personaggio si troverà sempre più divisa tra due fuochi: da una parte la giustizia ma anche l’amore per la sua famiglia e per Luca, che è un magistrato e dall’altra la sete di vendetta per la morte dell’amato fratello e la criminalità. Sarà una stagione che indagherà ancora di più nei sentimenti, i sentimenti intesi proprio come direzioni dell’animo e dall’altra c’è il suo passato.

“Maria è una donna che vorrebbe far quadrare sempre tutto, ma non ce la fa. E quindi è una donna rotta, una donna che sta perdendo i punti di riferimento. Perché da una parte vorrebbe fidarsi della giustizia, dall’altra però c’è la famiglia che continua a utilizzare mezzi illeciti per farsi giustizia. Deve capire che solo la legalità è strumento per raggiungere la giustizia” ha rivelato l’attrice. Insomma questa stagione sarà all’altezza della precedente?