Anticipazioni Maria Corleone 2, fiction con Rosa Diletta Rossi: quando inizia

È tutto pronto per il ritorno in onda della fiction di Canale5 con protagonista Rosa Diletta Rossi Maria Corleone 2 giunta alla sua seconda stagione. La giovane attrice sarà ospite tra poco a Verissimo per parlando della serie tv a tema mafia della rete ammiraglia, fornirà delle anticipazioni Maria Corleone 2, la data d’inizio e quando finisce. Innanzitutto la data d’inizio è già ufficiale e confermata: Maria Corleone 2 andrà in onda a partire da martedì 29 aprile 2025 in prima serata, dalle 21.35 circa.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Maria Corleone 2 la nuova stagione vedrà al centro sempre la protagonista Maria (Rosa Diletta Rossi) giovane stilista che suo malgrado si è vista coinvolta in una famiglia mafiosa trascinata dal padre Don Luciano (Fortunato Cerlino). Infatti, nonostante la giovane vorrebbe dedicarsi alla sua famiglia, Luca (Alessandro Fella) ed il figlio Giovannino, ed alla sua linea di moda dovrà fare i conti con le ombre del passato e della mafia che torneranno a minacciarla e questa volta la sua famiglia ed i suoi affetti più cari saranno davvero in pericolo.

Quando finisce Maria Corleone 2: numero di puntata, cast, trama e anticipazioni fiction di Canale5

Dopo aver risposto alla domanda quando inizia Maria Corleone 2, le nuove puntate andranno in onda da martedì 29 aprile 2025 a partire dalle 21.35 circa non resta che fornire le altre informazioni. È possibile seguire le puntate in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity e dopo la messa in onda rimarranno sempre disponibili sul catalogo. Le puntate di Maria Corleone 2 sono quattro ed andranno in onda ogni martedì in prima serata fino al 20 maggio, data ufficiale di quando finisce Maria Corleone 2 ma che è soggetta a cambiamenti per imprevisti o colpi di scena.

Dopo aver svelato anche le anticipazioni sulla seconda stagione della fiction di Canale5 non resta che ricordare che nel cast, accanto alla protagonista assoluta Rosa Diletta Rossi vi sono attori del calibro Fortunato Cerlino, noto per aver recitato in altre fiction di successo sia Rai che Mediaset e soprattutto in Gomorra), e poi ancora Alessandro fella, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù, Federica De Cola, Fabrizio Ferracane e Denise Tantucci. L’appuntamento con la protagonista, invece, è per questo pomeriggio ospite da Silvia Toffanin a Verissimo.