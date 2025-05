Anticipazioni Maria Corleone 2, Rosa Diletta Rossi lancia lo spoiler: “Tanti cambiamenti e nuovi nemici”

Andrà in onda eccezionalmente in onda questa sera la fiction di Canale5 Maria Corleone 2 con protagonista Rosa Diletta Rossi che vede nel cast Alessandro Fella, Fortunato Cerlino e Federica Cola. Anche in questa nuova stagione la trama ruota attorno alla figura di Maria Corleone, giovane stilista palermitana proveniente da una famiglia mafiosa che si è sposata con un magistrato ed ha scelto di vivere a Milano. L’arresto del padre e l’assassino del fratello Giovanni l’hanno spinta a tornare a Palermo e gestire gli affari criminali di famiglia.

Le anticipazioni Maria Corleone 2 svelano che la protagonista sarà sempre più divisa tra giustizia e criminalità, tra l’amore per la sua famiglia d’origine e quello per il marito Luca ed il figlio, il piccolo Giovannino che affida alla sorella Sandra. Sono tanti i temi che la nuova stagione della fiction di Canale5 affronterà in questa nuova stagione ed a fornire delle anticipazioni Maria Corleone 2 in merito ci ha pensato l’attrice protagonista Rosa Diletta Rossi in un’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo: “Sarà una stagione dove si consolideranno tantissimi elementi, la maternità, la genitorialità, il rapporto con la famiglia e dei nuovi personaggi, dei nuovi nemici, tanti cambiamenti ma soprattutto cambiamenti dell’anima.”

Chi sono i nuovi nemici della famiglia Corleone? La prima puntata si è aperta letteralmente con il botto con una violenta sparatoria durante la presentazione di una sfilata della protagonista in cui è rimasta gravemente ferita Sandra. Ad aprire il fuoco si scoprirà poi è stato Tony Zerilli, figlio del nemico giurato di Don Luciano che ha già ucciso Giovanni e Rosa rispettivamente figlio e moglie del Boss. Maria è certa che l’uomo va fermato ed è pronta anche a sporcarsi le mani pur di evitare che qualcun altro della sua famiglia rischi la vita.

E non è tutto dalle anticipazioni Maria Corleone 2 si scopre che la giovane stilista dovrà vedersela anche con una nuova minaccia, chi è Don Matteo Lombardo, il nuovo nemico di Don Luciano? Trafficante internazionale senza scrupoli, non è solo una minaccia criminale, è un predatore pronto a colpire nei punti deboli, sfruttando il caos interno della famiglia per colpire Maria e i suoi affari. Lo scontro tra i due boss sarà inevitabile e Don Luciano è pronto a scendere in prima linea pur di difendere il suo impero e soprattutto la sua famiglia.