Le sorti della protagonista sono tutt’altro che semplici da decifrare, gli ultimi eventi sconvolgono il normale corso della sua vita e di riflesso colpiscono i suoi affetti; le anticipazioni Maria Corleone 2 per la seconda puntata di oggi – 5 maggio 2025 – partono proprio dagli scossoni racconti dall’esordio della seconda stagione e strettamente legati al finale di stagione del primo capitolo. La voglia di cambiare vita, di dare spazio alle ambizioni professionali, sarà osteggiata dall’amore viscerale della protagonista per la sua famiglia; anche a costo di rimetterci per tutti.

Sandra e Giovannino fuggono… Anticipazioni Maria Corleone 2, seconda puntata 5 maggio 2025

Le anticipazioni Maria Corleone 2 per la seconda puntata di oggi – 5 maggio 2025 – partono da l’evento nevralgico del precedente episodio: la scelta di Sandra, sorella della protagonista. Il piccolo Giovannino non può rischiare la sua giovane vita per via delle angherie che costeggiano le sorti di Maria e dell’intera famiglia, la donna prende dunque la via forse più drastica e decide di darsi alla fuga con il figlio della protagonista; quest’ultima resta, come tutti, ignara della destinazione.

Sandra e Giovannino scappano e ora per Maria Corleone è il momento di fare i conti con il proprio destino; la scelta della sorella rende evidente quanto sia necessario fare ordine nella sua vita e mettere la famiglia in primo piano. Resta sullo sfondo l’apprensione per le sue ambizioni professionali ma gli ultimi eventi sembrano portarla sempre più lontano dagli impegni per il brand. Non ultimo, Don Luciano che avrà un confronto tutt’altro che placido con un diretto concorrente: Lombardo.

Anticipazioni Maria Corleone 2, seconda puntata 5 maggio 2025: Maria ha preso una decisione…

Le anticipazioni Maria Corleone 2 per la seconda puntata di oggi – 5 maggio 2025 – proseguono con la protagonista che, in uno dei pochi momenti di tranquillità, cerca di occuparsi della deriva presa dalla ‘Lady by Corleone’. A suo supporto anche Stefano che nel frattempo inizierà ad avvertire sentimenti sempre più forti nei confronti di Beatrice, ovviamente all’insaputa della protagonista.

Nel frattempo, Maria Corleone non dimentica la minaccia incombente: Zerilli la segue a vista, seppur celato nell’ombra. Il rischio che possa attentare nuovamente alla sua vita è quanto mai concreto e l’unico modo per scongiurare il peggio è trovarlo e affrontarlo di persona. Luca non sarebbe assolutamente d’accordo dato che sta seguendo una pista differente; il rischio che tale circostanza possa essere l’ennesimo punto di rottura tra i due è quanto mai concreto.

Maria Corleone 2, dove e quando vedere la seconda puntata in diretta streaming

Ultimate le anticipazioni Maria Corleone 2, non resta che fiondarsi – alle ore 21.45 – su Canale 5 per non perdersi neppure un attimo della seconda puntata in onda oggi 5 maggio 2025. L’episodio sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.