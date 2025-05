E’ stato un capitolo entusiasmante, ancora denso di emozioni e soprattutto colpi di scena; circostanze di vita al limite tra scelte di vita e questioni di famiglia ma oggi, 20 maggio 2025, le anticipazioni Maria Corleone 2 per l’ultima puntata ci portano dritti verso un attesissimo finale di stagione. Le ultime decisioni da prendere, la protagonista chiamata a dirimere un bivio che potrebbe segnare per sempre la sua storia e vita; sullo sfondo le sorti di Don Luciano, dell’intera famiglia e con la possibilità di dover lasciar andare sogni e speranze pur di salvare la vita agli affetti.

Anticipazioni Maria Corleone 3, possibile trama terza stagione/ Resa dei conti tra Luca e la protagonista

Lo scontro legale con Luca prosegue… Anticipazioni Maria Corleone 2, ultima puntata 20 maggio 2025

Le anticipazioni Maria Corleone 2 per l’ultima puntata di oggi – 20 maggio 2025 – partono proprio dalla situazione con protagonista Don Luciano. Dopo aver carpito il pericolo incombente ha deciso di lasciar perdere le sue tracce dandosi alla fuga; tutto ora è nelle mani della protagonista che nel frattempo è però impegnata – emotivamente e concretamente – dalle derive della sua vita privata. Giovannino è passato in affido a Luca, suo ex compagno, ma non ha alcuna intenzione di lasciare che suo figlio non viva più con la mamma.

Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori

Prosegue con tensioni non da poco la causa legale tra Maria Corleone e Luca; chi avrà l’affido di Giovannino, l’amore tra i due si è davvero trasformato in qualcosa di così deleterio? Intanto, la sorella della protagonista si rende conto di una circostanza tutt’altro che normale; delle anomale macchie sul corpo del piccolo, evidentemente dei lividi. Ciò che emergerà dalle visite necessarie potrebbe nuovamente cambiare gli scenari previsti.

Anticipazioni Maria Corleone 2, ultima puntata 20 maggio 2025: una decisione che può chiudere il cerchio…

Le anticipazioni Maria Corleone 2 – ultima puntata, oggi 20 maggio 2025 – proseguono con una nuova missione, forse conclusiva, per la protagonista. Il prima possibile deve ultimare lo scambio di droga necessario per ottenere la liquidità in favore di Don Luciano. Sistemata la questione, la sua attenzione non può che tornare ai suoi affari principali che sono il vero baricentro della sua ambizione e visione futura a dispetto dei loschi affari che, a causa di forza maggiore, ha finora dovuto assecondare.

Maria Corleone 3 si farà? Anticipazioni terza stagione e quando va in onda/ Cast, trama e puntate

Tutto sembra pronto, la nuova collezione di Maria Corleone è prossima ad essere ultimata; la protagonista non aveva però messo in conto di una scoperta di di Stefano, ennesima situazione che la distrae dai suoi obblighi lavorativi. L’uomo è infatti venuto a conoscenza della vera identità di Beatrice e la situazione potrebbe ora sfuggire di mano. Si scivola così, velocemente, verso il finale più atteso: dopo essersi dato alla fuga, Don Luciano è pronto al faccia a faccia definitivo con Matteo Lombardo!

Maria Corleone 2, dove e quando vedere l’ultima puntata in diretta streaming

Un duello che unisce famiglia e questioni d’orgoglio, affari loschi e desideri nascosti; il finale di stagione porterà la tensione ad un livello superiore come testimoniato dal racconto delle anticipazioni Maria Corleone 2 per l’ultima puntata. L’episodio conclusivo è previsto per questa sera, 20 maggio 2025, su Canale 5; come sempre disponibile anche la diretta streaming e il servizio on demand tramite la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.