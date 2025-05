Anticipazioni Maria Corleone 3, possibile trama della prossima stagione: Maria contro Luca

Sta andando in onda l’ultima puntata di Maria Corleone 2, la fiction di Canale5 che ruota attorno alla figura di Maria Florio, giovane stilista che ha lasciato la Sicilia non solo per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda ma anche per discostarsi da una famiglia di criminalità organizzata. Tornata a Palermo per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei genitori rimane coinvolta in agguato in cui muoiono la mamma ed il fratello gemello Giovanni e proprio per questo motivo deciderà di affiancare il padre nella sua vendetta, diventando di fatto una criminale. E per chiedersi se Maria Corleone 3 si farà e soprattutto provare a fornire delle anticipazioni Maria Corleone 3 con la possibile trama della scorsa stagione è necessario fare un passo indietro.

Al centro della trama della fiction c’è soprattutto la sua vita privata ed il rapporto con il marito Luca, Pubblico Ministero, che non approva i suoi metodi. Maria gli mente una volta quando gli fa credere che il figlio che aspettavano è nato morto ma in realtà lo ha affidato alla sorella Sandra. Tuttavia Maria, anche nella seconda stagione, continua a mentire al marito il quale quando scopre che non ha mai smesso i suoi propositi criminali le giura vendetta. Si giunge così alla fine della seconda stagione con al centro delle trame lo scontro legale tra Luca e Maria, scontro che può benissimo evolversi anche in una terza stagione. Dunque materiale ce n’è e non è escluso che gli sceneggiatori siano già al lavoro per la terza stagione di Maria Corleone.

Anticipazioni Maria Corleone 3, resa dei conti tra Maria e Luca e nuovi nemici?

In attesa di sapere con certezza se la terza stagione della fiction di Canale5 si farà, si possono provare a fornire delle possibili anticipazioni Maria Corleone 3, degli intrecci di trama che avranno come obbiettivo principale quello che di mantenere alto l’interesse del pubblico e la tensione con degli storytelling sempre più avvincenti. Non solo la guerra legale tra Maria e Luca per avere l’affido esclusivo del figlio Giovannino, quindi, ma anche la commistione tra il mondo della legalità con un onesto lavoro nella moda e quello della criminalità organizzata. Si potrebbe puntare ancora sulle faide mafiose, introducendo nuove famiglie, ma anche alleanza inaspettate ed il rapporto con la famiglia. Inoltre, la serie potrebbe esplorare ancora di più il contrasto tra sogni e doveri, tra legami di sangue e affetti.