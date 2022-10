Anticipazioni Mina Settembre 2, quarta puntata 23 ottobre/ Ritorno di fiamma con…

Mina Settembre 2: le anticipazioni della quarta puntata del 23 ottobre 2022, in onda questa sera

Mina Settembre 2, torna con un nuovo appuntamento, in onda su Rai Uno. Questa sera, 23 ottobre, andrà in onda la quarta puntata della fiction con il settimo e l’ottavo episodio. Dopo la rottura definitiva tra Claudio e Mina, avvenuta nella puntata precedente, l’assistente sociale dovrà fare i conti con nuovi casi da risolvere.

La protagonista, interpretata da Serena Rossi, avrà a che fare con una ragazzina che non si riconosce nel suo sesso biologico. Ma non è tutto. Mina dovrà scoprire cosa nasconde un tuttofare che lavora in un consultorio, ma dovrà anche fare i conti con i suoi sentimenti verso Domenico.

Mina Settembre 2 anticipazioni: settimo e ottavo episodio “Angioletta” e “Il Genio”

Mina Settembre 2: il settimo episodio si intitola Angioletta. Una ragazza che deve affrontare una disforia di genere che non accetta, dunque, il suo sesso biologico. Questo le provoca conflitti e turbamenti durante un periodo di crescita, un caso piuttosto complesso che Mina dovrà cercare di sbrogliare il più in fretta possibile. Inoltre, Max dopo aver scoperto la gravidanza di Titti, si convince che sia lui il padre del bambino.

Mina Settembre 2: l’ottavo episodio si intitola Il Genio. Questa volta, Mina dovrà svelare un mistero abbastanza macchinoso: un tuttofare che lavora nel consultorio dove opera, si rompe il braccio ed è costretto a sopporsi ad un intervento. Al momento di tirare fuori i documenti però, l’uomo spiega di non averli e questo fa insospettire la protagonista che inizia ad indagare. Oltre ai soliti casi da risolvere, però, Mina dovrà fare i conti con il suo cuore. L’assistente sociale si reca, dunque, a Taranto per aiutare il tuttofare e ad accompagnarla ci sarà Domenico con il quale la passione sembra ancora viva. Che ci sia un ritorno di fiamma con Mimmo, dopo la rottura con Claudio?

